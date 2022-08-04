Канада виділила 40 млн доларів на облаштування додаткових зерносховищ в Україні — Finance.ua
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Канада виділила 40 млн доларів на облаштування додаткових зерносховищ в Україні

Казна та Політика
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Канада виділила 40 млн доларів на облаштування додаткових зерносховищ в Україні
Канада виділила 40 млн доларів на облаштування додаткових зерносховищ в Україні
Для вирішення проблеми дефіциту зерносховищ в Україні, продовольча та сільськогосподарська організація ФАО за фінансової підтримки Канади розпочала новий проект. На ініціативу виділено 40 млн доларів, ці кошти спрямують для облаштування додаткових зерносховищ.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики і продовольства України.
Як повідомляє Мінагро, в цьому сезоні в Україні очікують зібрати до 51,1 млн тонн зернових. Із загальної ємності зерносховищ у 75 млн тонн, 14% сховищ пошкоджено або зруйновано, 10% — знаходяться на окупованій росією території, а близько 30% — залишаються заповненими 22 млн тонн торішнього врожаю, готового до експорту.
Ініціатива дозволить забезпечити зберігання додаткових 2,4 млн тонн зерна у 2022-2023 роках разом із відповідною технічною підтримкою та обладнанням. Цей проєкт доповнює допомогу у розмірі 17 млн доларів, нещодавно надану урядом Японії для забезпечення зберігання 1 млн тонн зерна.
«Враховуючи безпрецедентні проблеми зі зберіганням культур цього року, необхідні масштабні інноваційні рішення. З цієї причини підтримка сектора залишатиметься затребуваною, ймовірно, до 2023 року. ФАО оперативно реагує на цю ситуацію, враховуючи довгострокову перспективу та прагнучи інвестувати в довготривалі рішення, які базуються на галузевому потенціалі, у координації з Урядом на національному та місцевому рівнях», — повідомив директор офісу ФАО з надзвичайних ситуацій та стійкості Рейн Паульсен.
За матеріалами:
УНН
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