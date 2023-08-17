росію відключать від «авіаційного SWIFT»: виникнуть складнощі в забезпеченні польотів — Finance.ua

росію відключать від «авіаційного SWIFT»: виникнуть складнощі в забезпеченні польотів Сьогодні 20:19 — Світ

росію відключать від «авіаційного SWIFT»: виникнуть складнощі в забезпеченні польотів

Перевізники, які виконують рейси між росією та іншими країнами, восени можуть зіткнутися зі складнощами у забезпеченні перельотів. Це пов’язано із запланованим відключенням росії від телекомунікаційних каналів, які належать глобальному провайдеру послуг для цивільної авіації, швейцарській компанії Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA).

Про це пише РБК з посиланням на джерела в одній закордонній та двох російських авіакомпаніях.

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«Через відключення, заплановане на кінець вересня, російські перевізники більше не зможуть передавати через шлюзи SITA дані про рейси, пасажирів і багаж до інформаційних систем міжнародних аеропортів… Проблема є, вона відчутна і, безумовно, потребує вирішення», — зазначив один із співрозмовників.

За його словами, іноземні перевізники залишаться без каналу SITA для обміну даними з інформаційними системами російських аеропортів.

У Мінтрансі рф заявили, що знають про ситуацію. Для міжнародних перевезень доведеться організувати альтернативні канали зв’язку. З більшістю держав, до яких здійснюються міжнародні польоти, це питання вирішено, щодо решти тривають переговори, зазначили в міністерстві.

Канал SITA, або «авіаційний SWIFT», є традиційним та найпоширенішим інструментом у світовій цивільній авіації для обміну інформацією, наприклад, між авіакомпаніями та аеропортами.

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Він має понад 2,5 тис. клієнтів у 200 країнах. Рішення провайдера використовують понад 1 тис. аеропортів, технології задіяні на 90% всіх міжнародних авіарейсів у світі.

Поступове згортання роботи в росії SITA розпочала через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Більшість сервісів було відключено протягом 2022 року. російські розробники систем бронювання квитків для авіакомпаній повідомили, що SITA планує припинити співпрацю з ними щодо передачі даних вже у вересні та жовтні.

Міжнародну компанію SITA (Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes) було створено 23 лютого 1949 року. Значення SITA, її каналів та рішень для повітряного транспорту багато в чому аналогічне до значення системи SWIFT, міжнародної міжбанківської платформи для передачі інформації та здійснення платежів.

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