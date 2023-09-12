російський Сбєрбанк перейде на китайські банкомати — Finance.ua
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російський Сбєрбанк перейде на китайські банкомати

Світ
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російський Сбєрбанк перейде на китайські банкомати
російський Сбєрбанк перейде на китайські банкомати
російський Сбєрбанк почне поповнювати свій парк банкоматів китайськими моделями в рамках чергового оновлення.
Як розповів перший заступник голови правління Сбєрбанку Александр Ведяхін, процес заміни банкоматів розпочнеться вже у 2024 році і торкнеться від 10% до 15% пристроїв, передає The Moscow Times.
Інтерес до китайських банкоматів російський банк виразив на початку 2023 року. Тоді Сбєрбанк запустив пілотний проєкт, перевіряючи працездатність банкоматів з операційною системою на базі Linux. Пілот завершився успішно, і одна з компаній-учасниць була визнана відповідною стандартам. Сбєрбанк не називає цей бренд.
Сбєрбанк не розкриває загальну кількість банкоматів у своїй мережі, однак, за даними Центробанку рф на початок 2023 року, у росії діяло 179 739 банкоматів.
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До квітня у Сбєрбанку залишалося менше 5% американських банкоматів, і банк планує повністю позбутися їх у найближчі два-три роки.
Раніше на ринку банкоматів у росії домінували міжнародні корпорації NCR та Diebold Nixdorf, а також Hyosung TNS, GRG Banking та OKI Electric Industry. Однак після початку війни в Україні NCR та Diebold Nixdorf оголосили про припинення своєї діяльності в росії, що дуже змінило ситуацію на ринку: до 2022 року на ці компанії припадало 60% банкоматів у країні.
На ринку існують російські моделі банкоматів, але складність полягає в їхній недостатній технологічності та конкурентоспроможності в порівнянні з іноземними аналогами. За оцінками віцепрезидента Асоціації банків росії Алексєя Войлукова, вартість одного банкомату може досягати 2 млн руб., що можна порівняти з більш досконалими іноземними моделями.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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