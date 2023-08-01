UBS закриє більшу частину рахунків росіян, які дісталися йому після поглинання Credit Suisse — Finance.ua

UBS закриє більшу частину рахунків росіян, які дісталися йому після поглинання Credit Suisse Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

UBS закриє більшу частину рахунків росіян, які дісталися йому після поглинання Credit Suisse

Швейцарський банк UBS закриє більшу частину рахунків росіян, які дісталися йому після поглинання Credit Suisse. Усього UBS позбудеться 50−75% «успадкованої» клієнтської бази через невідповідність своїм критеріям ризику.

До 75% російських клієнтів Credit Suisse змушені залишити банк після того, як його купив інший швейцарський банк UBS, стверджує NZZ am Sonntag із посиланням на неназвані джерела. Більш консервативний у порівнянні з Credit Suisse банк UBS вважає ризики, пов’язані з такими клієнтами, надто високими і хоче прищепити свою корпоративну культуру і нещодавно купленому банку.

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Яким саме категоріям росіян закриють рахунки, поки неясно, але газета припускає, що насамперед рішення торкнеться «офшорних клієнтів», тобто осіб з російським паспортом, які проживають в інших країнах та обслуговуються у Credit Suisse на транскордонній основі. Захід може торкнутися і окремих вихідців із деяких інших країн, зазначає видання. UBS не коментує інформацію.

UBS насторожено ставився до російських клієнтів задовго до початку війни, розповів один із джерел NZZ am Sonntag — співробітник банку. За його словами, UBS не залучає нових російських клієнтів ще з 2014 року. Credit Suisse, навпаки, вирішив скористатися ситуацією і розширював свою клієнтську базу за рахунок росіян.

Довідка Finance.ua:

UBS оголосив про завершення покупки Credit Suisse у червні;

про те, що найбільший швейцарський банк поглине свого конкурента, стало відомо у березні;

у ході операції Credit Suisse, який опинився на межі краху, був оцінений у 3,2 млрд доларів: це більш ніж удвічі нижче за ринкову капіталізацію банку до новини про поглинання.

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