Група швейцарських інвесторів намагається оскаржити умови угоди UBS щодо купівлі Credit Suisse — Finance.ua

Група швейцарських інвесторів намагається оскаржити умови угоди UBS щодо купівлі Credit Suisse Сьогодні 12:43 — Фондовий ринок

Група швейцарських інвесторів намагається оскаржити умови угоди UBS щодо купівлі Credit Suisse

Група швейцарських інвесторів приєдналася до ініціативи юридичної компанії Legal Pass, яка намагається оскаржити в суді умови угоди щодо купівлі Credit Suisse конкуруючим UBS.

Ethos Foundation, що представляє інтереси колишніх акціонерів Credit Suisse, ще в березні висловлювала незгоду з тим, як було проведено угоду, з огляду на те, що акціонери обох банків не мали змоги проголосувати за її укладення або проти.

Угоду між UBS та Credit Suisse було підписано в неділю, 19 березня, за участю швейцарської влади. Сума угоди становила 3 млрд швейцарських франків ($3,35 млрд), притому що ринкова вартість Credit Suisse на закриття ринку 17 березня дорівнювала 7 млрд франків, наголошується в повідомленні Ethos, оприлюдненому у вівторок.

Обмін акцій Credit Suisse було здійснено з розрахунку 22,48 паперу банку за кожну акцію UBS.

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Legal Pass подала позов до суду минулого місяця.

«Credit Suisse було продано за ціною, нижчою за ринкову, під час секретних переговорів і під тиском держави, і все це без участі акціонерів», — заявив юрист компанії Александр Ості.

Сам UBS заявив у травні, що зафіксує дохід у $34,8 млрд у результаті купівлі Credit Suisse. Такий дохід обумовлений від'ємним гудвілом, що виник у зв’язку з тим, що вартість придбаних активів перевищила ціну угоди, повідомив UBS.

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Ethos, вивчивши різні варіанти захисту прав акціонерів Credit Suisse, ухвалила рішення приєднатися до ініціативи LegalPass, ідеться в її заяві.

«Оскільки FINMA (швейцарський фінрегулятор. — Ред.) позбавила акціонерів права голосу, єдиний спосіб оскаржити коефіцієнт обміну акцій — це піти до суду», — заявив CEO Ethos Венсан Кауфманн.

Ethos, створена 1997 року, представляє інтереси 250 швейцарських пенсійних фондів, яким належало близько 5% акцій Credit Suisse. Вони також володіють приблизно 5% UBS.

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