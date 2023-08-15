російський центробанк екстрено підвищив ключову ставку — Finance.ua

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російський центробанк екстрено підвищив ключову ставку

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російський центробанк екстрено підвищив ключову ставку
російський центробанк екстрено підвищив ключову ставку
Рада директорів Банку росії на екстреному засіданні ухвалила рішення підвищити ключову ставку на 3,5 процентних пункти — з 8,5% до 12% річних.
Зазначається, що це рішення ухвалено з метою обмеження ризиків для цінової стабільності.
«Інфляційний тиск продовжує посилюватися. За оцінкою на 7 серпня, показник річної інфляції збільшився до 4,4%. При цьому поточні темпи приросту цін продовжують прискорюватися. У середньому за останні три місяці поточне зростання з поправкою на сезонність становило 7,6% у перерахунку на рік. Такий самий показник базової інфляції збільшився до 7,1%», — йдеться в офіційному пресрелізі.
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Збільшення внутрішнього попиту, що перевищує можливості розширення випуску, посилює стійкий інфляційний тиск і впливає на динаміку курсу рубля через підвищений попит на імпорт.
У результаті посилюється ефект перенесення ослаблення рубля в ціни і зростають інфляційні очікування.
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14 серпня офіційний курс рубля перевищив позначку 100 рублів за долар. Тренд ослаблення російської валюти триває вже 14 місяців. До цього падіння рубля були різкими, але короткостроковими.
Помічник президента росії Максим Орєшкін заявив, що основне джерело ослаблення рубля і прискорення інфляції - м’яка грошово-кредитна політика.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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