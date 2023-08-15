росія накопичує озброєння для атак на українську енергосистему — Скібіцький Сьогодні 09:45 — Енергетика

В осінньо-зимовий період держава-агресор знову має намір атакувати нашу критичну інфраструктуру, зокрема енергосистему.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю OBOZREVATEL

За його словами, для цього росіяни накопичують озброєння та проводять розвідку для визначення пріоритетних об'єктів на території нашої держави. «Тому нам теж треба готуватись та посилювати захист наших міст і громад. Власне, ми це і робимо», — зазначив він.

Скібіцький підтвердив, що росія намагатиметься відправити Україну в блекаут, використовуючи ракетне озброєння та дрони далекого радіуса типу «шахедів». При цьому зазначив, що російські бойові безпілотники «Ланцети», які призначені для ураження наших систем ППО, артилерії та інших видів зброї на фронті, є проблемою для нашої армії, але йде пошук ефективного захисту від них.

«FPV-дрони довели свою ефективність на полі бою. Це дешева і ефективна зброя. І ми, і ворог працюємо в напрямку того, щоб налагодити виробництво та системну підготовку операторів», — додав він.

УНІАН За матеріалами:

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