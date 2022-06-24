російський авіасектор отримав рекордний $1 млрд збитків через санкції — Finance.ua

російський авіасектор отримав рекордний $1 млрд збитків через санкції
російські авіакомпанії за підсумками першого кварталу 2022 року отримали 61,1 млрд руб. (близько $1,1 млрд) загального операційного збитку. Це рекордний показник протягом останніх 8 років.
Про це свідчать розрахунки Асоціації експлуатантів повітряного транспорту рф.
Причиною є західні санкції проти російського авіасектору.
Зокрема, після вторгнення в Україну авіакомпаніям рф заборонили літати до країн ЄС, Великобританії, США та Канади. Їхні літаки припинили обслуговувати та страхувати.
Крім того, 24 лютого було закрито 11 аеропортів у південній та центральній частинах рф.
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