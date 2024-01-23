російські олігархи Ротенберги не сплатили в Україні понад 500 млн грн податків — голова Нацполіції — Finance.ua
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російські олігархи Ротенберги не сплатили в Україні понад 500 млн грн податків — голова Нацполіції

Кримінал
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російські олігархи Ротенберги, які володіли торговельно-розважальним центром Оcean Рlaza в Києві, не сплатили до держбюджету України податків на суму понад 500 млн грн у 2016−2021 роках.
Про це повідомив голова Національної поліції Іван Виговський, передає «Інтерфакс-Україна».
«Маємо низку кримінальних проваджень, які ми супроводжуємо, є резонансні кримінальні провадження — це всім відоме ТОВ «Либідь» (ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь». — Ред.), це російські олігархи - Ігор та Аркадій Ротенберги, яким належить «Океан Плаза». І було встановлено, що протягом 2016−2021 років зазначене підприємство ухилилося від оподаткування, не виплачено 546 млн грн», — сказав Виговський на пресконференції в понеділок.
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За словами Виговського, Національна поліція України від початку війни поставила на фінансовий контроль операції 7 тис. резидентів, які мали «господарські відносини з російською федерацією і республікою білорусь, і в такий спосіб запобігла виведенню коштів на загальну суму більш як 200 млрд грн до країни-агресора».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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