російські компанії використовують криптовалюту для торгівлі товарами з Китаєм — Bloomberg Сьогодні 05:43 — Криптовалюта

російські компанії використовують криптовалюту для торгівлі товарами з Китаєм — Bloomberg

російські сировинні компанії, які намагаються здійснювати фінансові операції з китайськими партнерами, почали використовувати новий метод розрахунків — стейблкоїни.

Про це пише Bloomberg.

Щонайменше два найбільші виробники металів, обидва з яких не перебувають під санкціями, почали використовувати стейблкоїн Tether Holdings Ltd. та деякі інші криптовалюти для розрахунків за міжнародними операціями переважно з китайськими клієнтами та постачальниками, повідомили топменеджери компаній, відмовившись назвати свої імена, оскільки ця інформація не є публічною. У деяких випадках розрахунки проходять через Гонконг.

Читайте також росія та Китай зміцнюватимуть контакти по лінії банків — росЗМІ

Той факт, що великі російські фірми звертаються до блокчейну через два роки після початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року, свідчить про довготривалий вплив на економіку міжнародних обмежень, запроваджених у відповідь на війну. російські компанії, що торгують сировинними товарами — від металів, як-от нікель і сталь, до деревини — стикаються з проблемами з отриманням платежів за свої товари та закупівлею обладнання і сировини із самого початку конфлікту. Це відбувається навіть тоді, коли вони не підпадають під санкції, хоча деякі з них зазнали численних санкцій з боку США, Європейського Союзу та їхніх союзників.

Навіть у Китаї, який не приєднався до міжнародних санкцій і став основним експортним ринком для багатьох російських товарів, а також постачальником товарів і обладнання, цього року фінансові операції стали складнішими. Значною мірою це пов’язано з тим, що Міністерство фінансів США погрожує вторинними санкціями кредиторам, які сприяють ухиленню від санкцій, що призвело до посилення заходів контролю за дотриманням санкцій.

Читайте також Блінкен розкритикував Китай за позицію підтримки російської оборонно-промислової бази

«Зі стейблкоїнами переказ може зайняти всього 5 — 15 секунд і коштувати кілька центів, що робить такі транзакції досить ефективними, коли відправник вже має базу активів у стейблкоїнах», — говорить Іван Козлов, експерт із цифрових валют і співзасновник компанії Resolv Labs, яка пропонує продукти, пов’язані з криптовалютами, але не займається торгівлею сировинними товарами. Стейблкоїн USDT від Tether прив’язаний до долара США, що робить його ще більш зручним для експортерів.

Альтернативою часто є повільніші транзакції або, що ще гірше, ризик для закордонних банківських рахунків, які можуть бути заморожені, кажуть керівники компанії. За словами одного з респондентів, деякі несанкціоновані компанії відкривали десятки рахунків у різних країнах лише для того, щоб побачити, як їх заморожують один за одним.

«У країнах, які стикаються з проблемами доларової ліквідності та контролю за рухом капіталу, транскордонні розрахунки за допомогою криптовалют і, зокрема, прив’язаних до долара стейблкоїнів, є відносно поширеною практикою, і не тільки в торгівлі сировинними товарами», — сказав Козлов.

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.