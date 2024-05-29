російські компанії використовують криптовалюту для торгівлі товарами з Китаєм — Bloomberg — Finance.ua
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російські компанії використовують криптовалюту для торгівлі товарами з Китаєм — Bloomberg

Криптовалюта
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російські компанії використовують криптовалюту для торгівлі товарами з Китаєм — Bloomberg
російські компанії використовують криптовалюту для торгівлі товарами з Китаєм — Bloomberg
російські сировинні компанії, які намагаються здійснювати фінансові операції з китайськими партнерами, почали використовувати новий метод розрахунків — стейблкоїни.
Про це пише Bloomberg.
Щонайменше два найбільші виробники металів, обидва з яких не перебувають під санкціями, почали використовувати стейблкоїн Tether Holdings Ltd. та деякі інші криптовалюти для розрахунків за міжнародними операціями переважно з китайськими клієнтами та постачальниками, повідомили топменеджери компаній, відмовившись назвати свої імена, оскільки ця інформація не є публічною. У деяких випадках розрахунки проходять через Гонконг.
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Той факт, що великі російські фірми звертаються до блокчейну через два роки після початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року, свідчить про довготривалий вплив на економіку міжнародних обмежень, запроваджених у відповідь на війну. російські компанії, що торгують сировинними товарами — від металів, як-от нікель і сталь, до деревини — стикаються з проблемами з отриманням платежів за свої товари та закупівлею обладнання і сировини із самого початку конфлікту. Це відбувається навіть тоді, коли вони не підпадають під санкції, хоча деякі з них зазнали численних санкцій з боку США, Європейського Союзу та їхніх союзників.
Навіть у Китаї, який не приєднався до міжнародних санкцій і став основним експортним ринком для багатьох російських товарів, а також постачальником товарів і обладнання, цього року фінансові операції стали складнішими. Значною мірою це пов’язано з тим, що Міністерство фінансів США погрожує вторинними санкціями кредиторам, які сприяють ухиленню від санкцій, що призвело до посилення заходів контролю за дотриманням санкцій.
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«Зі стейблкоїнами переказ може зайняти всього 5 — 15 секунд і коштувати кілька центів, що робить такі транзакції досить ефективними, коли відправник вже має базу активів у стейблкоїнах», — говорить Іван Козлов, експерт із цифрових валют і співзасновник компанії Resolv Labs, яка пропонує продукти, пов’язані з криптовалютами, але не займається торгівлею сировинними товарами. Стейблкоїн USDT від Tether прив’язаний до долара США, що робить його ще більш зручним для експортерів.
Альтернативою часто є повільніші транзакції або, що ще гірше, ризик для закордонних банківських рахунків, які можуть бути заморожені, кажуть керівники компанії. За словами одного з респондентів, деякі несанкціоновані компанії відкривали десятки рахунків у різних країнах лише для того, щоб побачити, як їх заморожують один за одним.
«У країнах, які стикаються з проблемами доларової ліквідності та контролю за рухом капіталу, транскордонні розрахунки за допомогою криптовалют і, зокрема, прив’язаних до долара стейблкоїнів, є відносно поширеною практикою, і не тільки в торгівлі сировинними товарами», — сказав Козлов.
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