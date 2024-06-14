російські «дочки» китайських банків зупинили платежі в доларах та євро, — ЗМІ — Finance.ua
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російські «дочки» китайських банків зупинили платежі в доларах та євро, — ЗМІ

Світ
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російські «дочки» китайських банків зупинили платежі в доларах та євро, — ЗМІ
російські «дочки» китайських банків зупинили платежі в доларах та євро, — ЗМІ
Дочірні банки найбільших кредитних організацій Китаю в росії обмежили валютні операції після нової хвилі американських санкцій, під які потрапила «Московська біржа» та її ключові розрахункові структури.
Про це пише Reuters із посиланням на знайоме із ситуацією джерело, передає The Moscow Times.
Так, російські «дочки» китайських банків більше не проводять операцій у доларах та євро, зокрема, йдеться про транзакції для обслуговування торгівельних угод.
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«Ті китайські банки, які присутні в росії, незважаючи на все, мали можливість через „Мосбіржу“ проводити розрахунки в доларах і в євро. І вони проводили платежі у бік свого китайського банку. Була можливість розрахунків у доларах та євро через китайські банки. Ось сьогодні ми отримали о 10 годині ранку інформацію від них, що вони поки призупинили розрахунки в цих валютах, тому що біржа закрила ці торги», — сказав співрозмовник.
За його словами, швидше за все, в результаті доведеться нарощувати розрахунки у рублях та юанях.
«Китайські підприємства, які продовжують працювати з рф, багато хто вже перейшов на розрахунки в національних валютах. Долари та євро потрібні були переважно гонконзьким компаніям. Зараз, виходить, і гонконгські долари перестали використовуватися, і долари сінгапурські, американські долари і євро», — додав він.
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За даними Центрбанку росії, найбільшими кредитними організаціями Китаю на російському ринку є «АйСіБіСі Банк» та АКБ «Бенк оф Чайна». Їхні сумарні активи станом на квітень 2024 року перевалили за 1,1 трлн руб., а з початку розв’язаною росією війни проти України збільшилися більш ніж у п’ять разів.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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