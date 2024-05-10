російські бізнесмени виводять активи з країн ЄС до росії, незважаючи на ризики — Bloomberg — Finance.ua
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російські бізнесмени виводять активи з країн ЄС до росії, незважаючи на ризики — Bloomberg

Фондовий ринок
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російські бізнесмени виводять активи з країн ЄС до росії, незважаючи на ризики — Bloomberg
російські бізнесмени виводять активи з країн ЄС до росії, незважаючи на ризики — Bloomberg
Багаті росіяни, що мають бізнес і активи в країнах ЄС, намагаються повернути свої статки в росію або так звані дружні країни, наприклад, в Об'єднані Арабські Емірати. Більшість мільярдерів, які потрапили під санкції, вирішили перевести активи додому.
Про це пише Bloomberg.
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Двоє російських мільярдерів, які побажали залишитися анонімними, заявили агентству, що тепер вони можуть вести бізнес лише в росії і не думати про потенційну конфіскацію активів.
Ще один магнат, який потрапив під санкції і перевіз активи додому, сказав, що він ще не зрозумів, як перебудувати роботу бізнесу, але він і його сім'я почали будувати нове життя в росії.
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«26 росіян за індексом мільярдерів Bloomberg разом мають близько 350 мільярдів доларів. Їхній середній вік становить 63 роки, а це означає, що те, як і куди вони вирішать передати свої статки в найближчі десятиліття, відобразиться на економіці та бізнес-секторах», — йдеться у матеріалі.
Серед побоювань бізнесменів Bloomberg відзначає нестабільність військової економіки росії для бізнесу та ризики його втрати.

російські активи: скільки коштів та в яких країнах заморожено 🔍

За матеріалами:
Економічна Правда
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