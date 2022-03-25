російська «Сєвєрсталь» перед ризиком дефолту - не змогла вчасно виплатити борг — Finance.ua
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російська «Сєвєрсталь» перед ризиком дефолту - не змогла вчасно виплатити борг

Вчора 22:25Фондовий ринок
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російський виробник сталі ПАТ «Сєвєрсталь» став першою великою компанією в рф, яка не змогла вчасно сплатити відсотки за боргом в іноземній валюті через блокування банківських перерахунків.
Тепер, як зазначає агентство Bloomberg, компанія опинилася перед ризиком дефолту.
"Попри наявність грошей, виробник сталі не зміг виплатити купон за доларовими облігаціями на суму $12,6 мільйона впродовж терміну в п’ять робочих днів, який закінчився у середу",- зазначається в повідомленні.
російське підприємство заявило, що хоче здійснити виплату, однак банк Citigroup, який виступає в якості банка-кореспондента сторони, що випустила борг, заблокував платіж. За інформацією джерела, Citigroup попросила компанію «Сєвєрсталь» отримати дозвіл на операції від Офісу контролю за іноземними активами США (OFAC), перш ніж вона зможе перерахувати готівку. Але ця компанія, як і акціонер, який її контролює, поки що не перебувають у списку санкцій США.
У компанії «Сєвєрсталь» назвали ситуацію надзвичайною та зазначили, що проводять консультації з партнерами для того, щоби поновити виплати за облігаціями.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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