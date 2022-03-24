Агентство Fitch анулює рейтинги російських компаній, що потрапили під санкції — Finance.ua

Агентство Fitch анулює рейтинги російських компаній, що потрапили під санкції

Вчора 12:11 — Фондовий ринок

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings анулює рейтинги всіх російських компаній та їхніх дочірніх структур, які потрапили під санкції Євросоюзу.

Про це повідомляється на офіційному сайті агенції.

Рейтинги будуть відкликані до закінчення встановленого ЄС крайнього терміну — 15 квітня 2022 року.

У середині березня міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило 28 російським компаніям довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній валюті до рівня можливого дефолту — CC.

Зниження рейтингу зачепило такі компанії: «Газпром», «Газпром нафта», «Татнафта», «Новатек», «Лукойл», «Башнефть», Eurasia Drilling Co., Якутська паливно-енергетична компанія, «Північсталь», НЛМК, Магнітогорський металургійний комбінат, Evraz, «Металлоінвест», «Норільський нікель», «Nord Петропавловск», «Алроса», ПАТ «Кокс», СУЕК, «Русал», ВСМПО-Авісма, «Сибур», «Казаньоргсинтез», «ЄвроХім», «Акрон», «Уралкалій», «ФосАгро».

Довідка Finance.ua:

міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings відкличе кредитні рейтинги всіх російських компаній та організацій до 15 квітня;

Fitch прогнозує, що через війну в Україні російська економіка зазнає більших втрат, ніж через дефолт у 1998 році.



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