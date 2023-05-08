російська авіація почала масово скорочувати навіть внутрішні рейси — Finance.ua

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російська авіація почала масово скорочувати навіть внутрішні рейси

Світ
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російська авіація почала масово скорочувати навіть внутрішні рейси
російська авіація почала масово скорочувати навіть внутрішні рейси
Уряд рф через дефіцит бюджету урізав субсидування регіональних польотів у 2023 році з 9 млрд до 7,5 млрд рублів (зі $120 млн до $98 млн за актуальним курсом. — Ред.).
Про це пишуть Известия з посиланням на власні джерела в галузі.
У зв’язку з цим авіакомпанії масово скасовують внутрішні рейси. Найбільше скасованих рейсів — в Омській і Тюменській областях, Татарстані, Санкт-Петербурзі, Дагестані та Північній Осетії.
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Як повідомляється, у 2022 році на програму підтримки регіональних польотів також виділяли 9 млрд рублів, але протягом року частину коштів росавіація перерозподілила на інші цілі.
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Раніше російське Міністерство транспорту вже заявляло про можливе зростання вартості авіаквитків на внутрішні рейси на 15−30% через зниження субсидування перевезень у літньому сезоні 2023 року.
Нагадаємо, російські авіаперевізники продовжують використовувати 467 літаків Airbus та Boeing. Фактично ці літаки були вкрадені у закордонних власників, і рф не має права їх експлуатувати щонайменше з міркувань безпеки.
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У березні 2023 року російський Аерофлот отримав дозвіл розробляти модифікації та нестандартні ремонти літаків та компонентів до них.
У березні 2022 року росія заборонила авіакомпаніям повертати орендовані літаки їхнім власникам за кордоном. З того часу більшість літаків продовжують літати навіть незважаючи на те, що вони відрізані від важливих оновлень програмного забезпечення та обслуговування, які необхідні для гарантії льотної придатності.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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