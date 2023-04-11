російський “Аерофлот” вперше відправив свій літак на ремонт до Ірану — Finance.ua

російський “Аерофлот” вперше відправив свій літак на ремонт до Ірану Вчора 19:14 — Фондовий ринок

російський “Аерофлот” вперше відправив свій літак на ремонт до Ірану

«Аерофлот», найбільший авіаперевізник росії, через дію західних санкцій змушений ремонтувати свої літаки в Ірані.

5 квітня національна авіакомпанія вперше в історії відправила літак зі свого парку на техобслуговування до Тегерана, пише РБК з посиланням на близькі до авіакомпанії джерела.

Йдеться про широкофюзеляжний лайнер Airbus A330-300 з реєстраційним номером RA-73700. Його обслужать технічні спеціалісти найбільшого іранського перевізника Mahan Air.

Раніше «Аерофлот» користувався послугами інших провайдерів, зокрема гонконгської HAECO. Проте США та країни ЄС у відповідь на російську агресію в Україні заборонили обслуговувати літаки російських авіакомпаній та постачати їм запчастини.

Щоб отримати необхідні для технічного обслуговування деталі, «Аерофлот» розібрав щонайменше 25 своїх бортів: з них зняли справні деталі, щоб переставити на інші літаки замість запчастин від виробників, які відмовилися працювати з росією.

Загалом, за даними на 1 квітня, «Аерофлот» мав 178 літаків Airbus і Boeing. Власники цих літаків вимагали їх повернути, проте авіакомпанія зареєструвала іноземні борти всередині країни та продовжила їх експлуатувати.

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