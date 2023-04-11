російський “Аерофлот” вперше відправив свій літак на ремонт до Ірану — Finance.ua
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російський “Аерофлот” вперше відправив свій літак на ремонт до Ірану

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російський “Аерофлот” вперше відправив свій літак на ремонт до Ірану
російський “Аерофлот” вперше відправив свій літак на ремонт до Ірану
«Аерофлот», найбільший авіаперевізник росії, через дію західних санкцій змушений ремонтувати свої літаки в Ірані.
5 квітня національна авіакомпанія вперше в історії відправила літак зі свого парку на техобслуговування до Тегерана, пише РБК з посиланням на близькі до авіакомпанії джерела.
Йдеться про широкофюзеляжний лайнер Airbus A330-300 з реєстраційним номером RA-73700. Його обслужать технічні спеціалісти найбільшого іранського перевізника Mahan Air.
Раніше «Аерофлот» користувався послугами інших провайдерів, зокрема гонконгської HAECO. Проте США та країни ЄС у відповідь на російську агресію в Україні заборонили обслуговувати літаки російських авіакомпаній та постачати їм запчастини.
Щоб отримати необхідні для технічного обслуговування деталі, «Аерофлот» розібрав щонайменше 25 своїх бортів: з них зняли справні деталі, щоб переставити на інші літаки замість запчастин від виробників, які відмовилися працювати з росією.
Загалом, за даними на 1 квітня, «Аерофлот» мав 178 літаків Airbus і Boeing. Власники цих літаків вимагали їх повернути, проте авіакомпанія зареєструвала іноземні борти всередині країни та продовжила їх експлуатувати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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