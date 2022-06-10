росіяни масово переходять на дискаунтери і «магазини доступних цін» — Finance.ua
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росіяни масово переходять на дискаунтери і «магазини доступних цін»

Вчора 20:40
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У росії фіксують зростання продажу товарів з дискаунтерів та магазинів доступних цін.
Про це пише «Интерфакс» із посиланням на дані сервісу «Сбермаркет».
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За підсумками п’яти місяців 2022 року продажі магазинів таких форматів через «Сбермаркет» зросли у 16 ​​разів порівняно з аналогічним показником минулого року, кількість замовлень — у 17 разів.
Сервіс проаналізував продажі з магазинів понад 20 ритейлерів, у тому числі Fix Price, «Авоська», «Батон», «Бегемаг», «Бистроном», «Командор», «Монетка», «Полушка», «Хороший», «Діксі», «Моя Ціна» (останні дві мережі належать «Магніту») та інших.
Найшвидше зростали продажі яєць — за підсумками 5 місяців їх замовляли у 17 разів частіше, ніж роком раніше. Продажі молочних продуктів, свіжих овочів та фруктів збільшилися у 14 разів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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