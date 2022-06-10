росія готова постачати Пакистану нафту зі знижкою — Finance.ua

росія готова постачати Пакистану нафту зі знижкою

Вчора 12:42 — Енергетика

Генконсул рф у Карачі (Пакистан) Андрій Федоров заявив, що росія готова продавати Пакистану нафту зі знижкою, якщо отримає офіційний запит від влади.

Про це пише «Комерсант».

За словами консула, придбання нафти за зниженими цінами обговорювалося ще під час переговорів президента росії володимира путіна та екс-прем’єра Пакистану Імрама Хана у Москві 24 лютого.

«росія зацікавлена ​​у постачанні дешевої нафти до дружніх країн, включаючи Пакистан. Якщо уряд Пакистану зв’яжеться з нами, то ми забезпечимо дешеву нафту», — сказав Федоров.

Він додав, що у лютому сторони не досягли остаточних домовленостей.

За його словами, відносини Москви та Ісламабаду залишаються на дуже хорошому рівні попри зовнішній тиск.

Раніше новий уряд Пакистану говорив, що готовий розглядати покупку російської нафти зі знижкою, якщо отримає пропозицію москви та гарантії відсутності вторинних санкцій.

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