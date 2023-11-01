росія витратила на ракетні удари по Україні $22,8 млрд — Finance.ua
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росія витратила на ракетні удари по Україні $22,8 млрд

Світ
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росія витратила на ракетні удари по Україні $22,8 млрд
росія витратила на ракетні удари по Україні $22,8 млрд
За оцінками Forbes, станом на жовтень 2023-го росія запустила по Україні понад 3000 ракет, витративши на ракетні удари $22,8 млрд. Це дорівнює вартості майже половині всієї військової допомоги США Україні з 24 лютого 2022 року.
Попри те, що більшість повітряних атак в останні місяці відбувається без застосування ракет, а виключно БПЛА, до жовтня місяця росія все ще витрачала близько 100 ракет на місяць. Але за останній місяць російські війська використали лише 31 ракету.
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Остання масована ракетна атака України відбулася 21 вересня 2023 року. Тоді за день рф випустила по Україні 43 крилаті ракети. Така економія свідчить про те, що ворог намагається накопичити певний запас ракет для майбутніх зимових обстрілів.
росія витратила на ракетні удари по Україні $22,8 млрд
Попри неймовірно високу вартість ракетних атак для росії - близько $0,5−1 млрд на місяць — ворог навряд чи відмовиться від тактики ракетного терору до завершення війни, навіть якщо такі атаки не завдаватимуть істотної військової чи навіть економічної шкоди.
Тож зимові місяці стануть черговим випробуванням для української системи протиповітряної оборони.
До речі, Finance.ua розбирався, чи готова Україна входити в новий опалювальний сезон, та вивчав можливості повторення «чорної зими» 2022-го.

Чи готова Україна до опалювального сезону

За матеріалами:
Forbes.ua
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