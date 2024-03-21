росія витратила близько 390 мільйонів доларів на останню атаку Києва — Finance.ua

росія витратила близько 390 мільйонів доларів на останню атаку Києва
Масована атака на Україну 21 березня коштувала росії 390 мільйонів доларів.
Про це відомо з розрахунків ЕП.
За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, противник атакував Україну:
- двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» (KN-23) /Х-47М2 «Кинджал»;
- 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555.
Основним напрямком атаки був Київ, усі ракети збили.
За даними Forbes, вартість ракети Х-101 становить 13 млн доларів.
Загальна вартість 29 випущених ракет — 377 млн доларів.
Читайте також
Гіперзвукова ракета Х-47 «Кинджал» може коштувати від 10 млн доларів і вище за одиницю.
Балістична ракета «Іскандер-М» може коштувати 3 млн доларів за одиницю.
Отже, загальна вартість атаки на Київ у ніч на 21 березня може становити щонайменше 390 мільйонів доларів.
Поділитися новиною