росія витратила близько 390 мільйонів доларів на останню атаку Києва — Finance.ua
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росія витратила близько 390 мільйонів доларів на останню атаку Києва

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росія витратила близько 390 мільйонів доларів на останню атаку Києва
росія витратила близько 390 мільйонів доларів на останню атаку Києва
Масована атака на Україну 21 березня коштувала росії 390 мільйонів доларів.
Про це відомо з розрахунків ЕП.
За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, противник атакував Україну:
  • двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» (KN-23) /Х-47М2 «Кинджал»;
  • 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555.
Основним напрямком атаки був Київ, усі ракети збили.
За даними Forbes, вартість ракети Х-101 становить 13 млн доларів.
Загальна вартість 29 випущених ракет — 377 млн доларів.
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Гіперзвукова ракета Х-47 «Кинджал» може коштувати від 10 млн доларів і вище за одиницю.
Балістична ракета «Іскандер-М» може коштувати 3 млн доларів за одиницю.
Отже, загальна вартість атаки на Київ у ніч на 21 березня може становити щонайменше 390 мільйонів доларів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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