росія витратила близько 390 мільйонів доларів на останню атаку Києва — Finance.ua

росія витратила близько 390 мільйонів доларів на останню атаку Києва Сьогодні 10:23

росія витратила близько 390 мільйонів доларів на останню атаку Києва

Масована атака на Україну 21 березня коштувала росії 390 мільйонів доларів.

Про це відомо з розрахунків ЕП.

За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, противник атакував Україну:

двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» (KN-23) /Х-47М 2 «Кинджал»;

«Кинджал»; 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555.

Основним напрямком атаки був Київ, усі ракети збили.

13 млн доларів. За даними Forbes, вартість ракети Х-101 становить

Загальна вартість 29 випущених ракет — 377 млн доларів.

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Гіперзвукова ракета Х-47 «Кинджал» може коштувати від 10 млн доларів і вище за одиницю.

Балістична ракета «Іскандер-М» може коштувати 3 млн доларів за одиницю.

Отже, загальна вартість атаки на Київ у ніч на 21 березня може становити щонайменше 390 мільйонів доларів.

Економічна Правда За матеріалами:

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