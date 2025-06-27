росія ввезла запчастини для літаків на мільярд євро попри санкції — Finance.ua
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росія ввезла запчастини для літаків на мільярд євро попри санкції

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Попри санкції ЄС і США, росія за роки повномасштабної війни імпортувала деталі для літаків Boeing і Airbus на 1 млрд євро.
Про це повідомляє Yle.
З лютого 2022 по вересень 2024 року до росії нелегально ввезли запчастини для Airbus на 600 млн євро та для Boeing — на 400 млн євро.
Йдеться про двигуни, салонне обладнання, а також системи, що можуть мати військове застосування, зокрема радари та бортові комп’ютери.
У схемах брали участь понад 360 компаній із Туреччини, Китаю, ОАЕ, Габону та інших країн. Частина з них уже потрапила до західних санкційних списків. Серед головних отримувачів — російські перевізники, зокрема S7 Engineering, яка обслуговує західні літаки.
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Окремі партії надходили до росії також через Індію. Журналісти Investigate Europe встановили, що з цієї країни в рф було відправлено понад 700 вантажів, які містили критично важливі деталі, в тому числі — для військової авіації. За даними, близько чверті з них отримала компанія Utair, яка з грудня 2024 року перебуває під санкціями ЄС.
За офіційною статистикою, російські авіакомпанії мають у своєму розпорядженні 1138 літаків, з яких близько 66% — це Boeing і Airbus. Ці літаки забезпечують 90% пасажирських перевезень у країні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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