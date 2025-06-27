росія ввезла запчастини для літаків на мільярд євро попри санкції — Finance.ua

росія ввезла запчастини для літаків на мільярд євро попри санкції 27.06.2025, 02:13

Попри санкції ЄС і США, росія за роки повномасштабної війни імпортувала деталі для літаків Boeing і Airbus на 1 млрд євро.

Про це повідомляє Yle.

З лютого 2022 по вересень 2024 року до росії нелегально ввезли запчастини для Airbus на 600 млн євро та для Boeing — на 400 млн євро.

Йдеться про двигуни, салонне обладнання, а також системи, що можуть мати військове застосування, зокрема радари та бортові комп’ютери.

У схемах брали участь понад 360 компаній із Туреччини, Китаю, ОАЕ, Габону та інших країн. Частина з них уже потрапила до західних санкційних списків. Серед головних отримувачів — російські перевізники, зокрема S7 Engineering, яка обслуговує західні літаки.

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Окремі партії надходили до росії також через Індію. Журналісти Investigate Europe встановили, що з цієї країни в рф було відправлено понад 700 вантажів, які містили критично важливі деталі, в тому числі — для військової авіації. За даними, близько чверті з них отримала компанія Utair, яка з грудня 2024 року перебуває під санкціями ЄС.

За офіційною статистикою, російські авіакомпанії мають у своєму розпорядженні 1138 літаків, з яких близько 66% — це Boeing і Airbus. Ці літаки забезпечують 90% пасажирських перевезень у країні.

Економічна Правда За матеріалами:

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