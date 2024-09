росія втратила одного з найбільших покупців вугілля в Азії — ЗМІ Сьогодні 14:33

Один з найбільших тайванських імпортерів вугілля — компанія Taiwan Cement Corporation (TCC) — оголосив про повне припинення співпраці з росією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Moscow Times

Компанія TCC, яка купувала паливо в росії для своєї електростанції Хопінг, з вересня вирішила відмовитися від нових контрактів. Остання партія російського вугілля прибуде до Тайваню у жовтні.

Раніше Тайвань, який не приєднався до західних санкцій проти рф, увійшов до п’ятірки найбільших імпортерів російського вугілля. За рік з весни 2023-го він закупив понад 10 млн тонн. Таким чином, Росія забезпечила майже п’яту частину всього вугільного імпорту Тайваню

За оцінками Centre for Research on Energy and Clean Air, з початку війни рф проти України Тайвань витратив $3,5 млрд на закупівлі російського вугілля. На його частку припало близько 5% всього вугільного експорту росії. Причому цьогоріч постачання збільшилося на 30% у порівнянні з 2023 роком і в 1,5 раза — з 2022-м.

Втрата великого тайванського клієнта обіцяє нові проблеми російським вугільникам, які за підсумками січня-липня вже втратили майже 12% експорту. Головний покупець — Китай — знизив імпорт на 8%, і перспектив його зростання не проглядається, жалівся нещодавно голова Міненерго рф Сергій Цивілєв.

За підсумками першого півріччя російська вугільна промисловість, що включає понад 30 мономіст та 650 тисяч зайнятих (з урахуванням суміжних підприємств), стала збитковою. За офіційними даними, її сальдований фінансовий результат становить мінус 7,1 млрд рублів ($77 млн).

