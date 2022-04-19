росія судитиметься через заблоковані міжнародні резерви — Finance.ua

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росія судитиметься через заблоковані міжнародні резерви

Вчора 18:05Світ
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росія судитиметься через заблоковані міжнародні резервиросія судитиметься через заблоковані міжнародні резерви
росія вважає блокування її міжнародних резервів безпрецедентним і збирається позиватися в суд.
Про такі наміри заявила глава російського центробанку Ельвіра Набіулліна, повідомляє російський Інтерфакс.
Раніше Набіулліна підтвердила, що через санкції рф може розпоряджатися тільки половиною золотовалютних резервів.
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«Це золото, юані, і вони не дають можливості керувати ситуацією із валютою на внутрішньому ринку», — сказала голова центробанку. Через санкції США та Європи, введені щодо росії через напад на Україну, заблоковано близько $300 млрд. Резерви російського центробанку, що залишилися після санкцій, не дозволяють контролювати ситуацію з валютою на російському ринку.
Міжнародні резерви рф за підсумками 2021 року становили $612,9 млрд ($481,4 млрд — валютні активи, $131,5 млрд — золото). Станом на 1 квітня 2022 року вони скоротилися до $606,5 млрд.
Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Moody’s попередило росію про можливий дефолт 4 травня. Дефолт може відбутися, якщо рф не здійснить виплати за державними обігаціями у твердій валюті.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Фінансовий клуб
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