Дефолт росії стає питанням тижнів, а не місяців, - Шмигаль — Finance.ua
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Дефолт росії стає питанням тижнів, а не місяців, - Шмигаль

Вчора 21:10
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Через санкційний тиск дефолт Росії стає питанням декількох тижнів, а не місяців. Західні партнери мають намір посилювати санкції.
Про це повідомляє прем’єр Денис Шмигаль.
«Порти всіх країн Європейського союзу припинили обслуговування російських кораблів. Також країни ЄС нарешті починають обговорення нафтового ембарго і посилення санкцій проти „Сбербанку“. Ці рішення потрібні якомога швидше, ці рішення допоможуть зупинити війну. Дефолт Росії стає питанням навіть не місяців, а тижнів», — зазначив Шмигаль.
А голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що це всього лише питання часу, оскільки скоро Росія не зможе платити за своїми зобов’язаннями в іноземній валюті.

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За матеріалами: РБК-Україна
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