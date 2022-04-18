Дефолт росії стає питанням тижнів, а не місяців, - Шмигаль — Finance.ua

Дефолт росії стає питанням тижнів, а не місяців, - Шмигаль

Вчора 21:10

Через санкційний тиск дефолт Росії стає питанням декількох тижнів, а не місяців. Західні партнери мають намір посилювати санкції.

Про це повідомляє прем’єр Денис Шмигаль.

«Порти всіх країн Європейського союзу припинили обслуговування російських кораблів. Також країни ЄС нарешті починають обговорення нафтового ембарго і посилення санкцій проти „Сбербанку“. Ці рішення потрібні якомога швидше, ці рішення допоможуть зупинити війну. Дефолт Росії стає питанням навіть не місяців, а тижнів», — зазначив Шмигаль.

А голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що це всього лише питання часу, оскільки скоро Росія не зможе платити за своїми зобов’язаннями в іноземній валюті.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.