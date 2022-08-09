росія стала другим найбільшим постачальником нафти в Індію — The Economic Times — Finance.ua
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росія стала другим найбільшим постачальником нафти в Індію — The Economic Times

Енергетика
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росія стала другим найбільшим постачальником нафти в Індію — The Economic Times
росія стала другим найбільшим постачальником нафти в Індію — The Economic Times
росія вийшла на друге місце за обсягом постачань «чорного золота» в Індію у червні, перше місце утримує Ірак.
Про це повідомила газета The Economic Times, посилаючись на джерела в Кабміні Індії, пише enkorr.ua.
Співрозмовники видання зазначили, що росія продала нафтопереробним фірмам Індії більше сирої нафти, ніж Саудівська Аравія.
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Вони вважають, що імпорт виріс завдяки великим знижкам у ціні на російську нафту, які зробили її купівлю вигіднішою.
Автори видання зазначили, що Індія прагне отримати нафту з великою знижкою і за мінімальними цінами, й нафта з росії поки що відповідає цим вимогам.
Вони також повідомили, що Саудівська Аравія прагне компенсувати зменшення експорту нафти в Індію за рахунок переспрямування її постачання на європейський континент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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