росія стала другим найбільшим постачальником нафти в Індію — The Economic Times — Finance.ua

росія стала другим найбільшим постачальником нафти в Індію — The Economic Times Вчора 06:29 — Енергетика

росія стала другим найбільшим постачальником нафти в Індію — The Economic Times

росія вийшла на друге місце за обсягом постачань «чорного золота» в Індію у червні, перше місце утримує Ірак.

Про це повідомила газета The Economic Times, посилаючись на джерела в Кабміні Індії, пише enkorr.ua.

Співрозмовники видання зазначили, що росія продала нафтопереробним фірмам Індії більше сирої нафти, ніж Саудівська Аравія.

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Вони вважають, що імпорт виріс завдяки великим знижкам у ціні на російську нафту, які зробили її купівлю вигіднішою.

Автори видання зазначили, що Індія прагне отримати нафту з великою знижкою і за мінімальними цінами, й нафта з росії поки що відповідає цим вимогам.

Вони також повідомили, що Саудівська Аравія прагне компенсувати зменшення експорту нафти в Індію за рахунок переспрямування її постачання на європейський континент.

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