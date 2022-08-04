росія знайшла новий спосіб обходу нафтових санкцій — Bloomberg Вчора 11:34 — Світ

росія знайшла новий спосіб обходу нафтових санкцій — Bloomberg

Росія, схоже, знайшла новий спосіб доставки своєї нафти на ринок в умовах західних санкцій, що насуваються на москву. Нафту змішують у єгипетському порту, що ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажу.

Про це повідомляє Bloomberg

За даними агентства, вантаж обсягом близько 700 тисяч барелів російської нафти було доставлено на єгипетський нафтовий термінал Ель-Хамра на середземноморському узбережжі вранці 24 липня. За кілька годин інше судно забрало партію з порту, яка могла включати частину чи всю російську нафту.

Незвичайний крок ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажу. Постачання російської нафти стають дедалі більш прихованими, оскільки європейські покупці почали уникати їх після вторгнення країни в Україну.

Ель-Хамра, керована єгипетською компанією Western Desert Operating Petroleum Co., має шість резервуарів для зберігання, здатних вмістити 1,5 млн барелів сирої нафти. Термінал був побудований для перевалки сирої нафти, що видобувається в західній пустелі Єгипту, що дозволяє змішувати російські барелі з місцевими обсягами.

Через кілька годин після того, як перший танкер — Crested — залишив Ель-Хамру, прибув ще один, Chris. Судно вже було в терміналі кілька днів, але відійшло від причалу, щоб дозволити Crested пришвартуватися, як показують дані відстеження.

Коли Chris нарешті залишив Ель-Хамру 28 липня, він був майже наповнений. Наразі він пришвартований до нафтового терміналу Рас-Шухейр на узбережжі Червоного моря в Єгипті. Цей термінал також дозволяє змішувати російську нафту з єгипетськими баррелями.

Транзитний маршрут

Єгипет вже використовується росією як транзитний маршрут для мазуту. Неясно, чи є Ель-Хамра є разовим портом, чи стане портом, що більш широко використовується для потоків російської нафти.

Раніше танкери, які перевозили російську нафту, здійснювали перевалку вантажів із судна на судно біля іспанського міста Сеута в Північній Африці, а останнім часом — у центральній частині Атлантичного океану. Це незвичайне місце для такої складної операції, яка зазвичай проводиться у захищених прибережних місцях.

Ще одне навантаження сирої нафти, мабуть, відбулося у червні у Джохора, неподалік Сінгапуру. Район уже став місцем перевалки вантажів іранської нафти, які прямують до Китаю.

Заборона Європейського союзу на постачання нафти з Москви, а також на надання страхових та інших транспортних послуг має набути чинності наприкінці цього року, що посилить тиск на росію, щоб вона тестувала різні способи доставки своїх вантажів покупцям, зазначає видання.

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