росія скорочує експорт сирої нафти — Finance.ua

росія скорочує експорт сирої нафти Сьогодні 20:20 — Енергетика

росія скорочує експорт сирої нафти

Наступного місяця росія скоротить поставки нафти на світові ринки на 500 тис. барелів на день. Таким чином кремль хоче продемонструвати єдність з лідером ОПЕК+ Саудівською Аравією.

Про це пише Bloomberg

Видання зазначає, що через нестачу даних, оцінка того, скільки сирої нафти країна фактично відправить за кордон у серпні і як це вплине на світові ціни, досить ускладнена.

Морські поставки російської сирої нафти вже починають демонструвати ознаки падіння. Експорт із західних портів країни за чотири тижні до 9 липня вперше впав суттєво нижче середнього лютневого рівня після різкого зростання обсягів протягом наступних місяців, згідно з даними відстеження суден, які відслідковує Bloomberg і підтверджують інші джерела даних.

Очікується, що наступного місяця щоденні морські поставки нафти з росії впадуть до 3,1−3,2 мільйона барелів у порівнянні з приблизно 3,7 мільйона барелів у квітні та травні. Отже, менше сирої нафти буде завантажено в танкери для експорту.

Після такої заяви, нафта подорожчала. Флагман російської нафти Urals піднявся до 59,98 доларів за барель у вівторок і знаходиться на порозі обмеження ціни, встановленого G-7. Ціна нафти Brent підскочила вище 80 доларів за барель вперше з травня.

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Повідомляється, що на російських нафтопереробних заводах також буде пік осіннього ремонту в середині вересня. На той момент добова переробка сирої нафти в країні може впасти до 4,76 мільйона у порівнянні з 5,57 мільйона в серпні.

Обмеження закордонних поставок у вересні вимагатиме подальшого скорочення виробництва.

Про те, шо найбільші у світі експортери нафти Саудівська Аравія та росія планують скоротити видобуток нафти, стало відомо на початку липня.

Дана заява призвела до зростання цін, незважаючи на занепокоєння щодо уповільнення світової економіки та можливого подальшого підвищення процентних ставок з боку Федерального резерву США.

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