ОПЕК у 2022 році збільшила експорт нафти на 9% — Finance.ua
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ОПЕК у 2022 році збільшила експорт нафти на 9%

Енергетика
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ОПЕК у 2022 році збільшила експорт нафти на 9%
ОПЕК у 2022 році збільшила експорт нафти на 9%
Обсяги постачання нафти ОПЕК у 2022 році порівняно з попереднім роком зросли на 9%.
Про це йдеться у щорічному статистичному бюлетені організації, опублікованому 11 липня.
Сумарні доходи від продажу нафти всіх 13 країн, що входять до ОПЕК, за підсумками минулого року зросли на 54% - із 566,4 млрд доларів до 873,57 млрд доларів.
Саудівська Аравія, найбільший виробник нафти в ОПЕК, наростила виторг від експорту нафти в 1,6 раза — до 326,3 млрд доларів, що є найвищим показником серед країн організації.
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Нафтові доходи ОАЕ зросли в 1,7 раза (до 94,7 млрд доларів), Іраку — в 1,5 раза — до 120,57 млрд доларів, Кувейту — на 54%, до 95,35 млрд доларів.
Нагадаємо, 4 червня країни ОПЕК+ домовились про скорочення видобутку нафти до кінця 2024 року. При цьому скорочення виробництва з наступного року від рівня квот, узгоджених у жовтні 2022 року, могло становити вже 1,393 млн б/д.
Тоді у США назвали рішення країн ОПЕК+ «нерозумним» з огляду на невизначеність на ринку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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