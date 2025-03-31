росія провела 76 танкерів через води країн НАТО за підробленими страховками — Finance.ua
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росія провела 76 танкерів через води країн НАТО за підробленими страховками

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росія використовувала схему з підробленими страховими сертифікатами, щоб її тіньовий флот безперешкодно проходив через води НАТО в Балтійському морі.
Про це мовиться у спільному розслідуванні Danwatch і NRK.
Так, щонайменше 76 російських танкерів отримали фальшиві документи від підставної компанії Ro Marine, що видавала себе за норвезьку, але належала громадянину рф.
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Журналісти з’ясували, що компанія не вела фінансових операцій, мала лише одного співробітника з болгарським громадянством і використовувала підроблену ліцензію Норвезького управління фінансового нагляду (FSA).
Норвезька поліція вже розслідує можливий обхід санкцій. Звинувачення висунуті громадянину рф, болгарському співзасновнику та двом норвезьким бізнесменам.
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Розслідування виявило, що Ro Marine оформила підроблені страховки для 255 суден, а після викриття навіть додала новий танкер у реєстр. Вісім російських нафтових танкерів безперешкодно проходили перевірки у Фінській затоці, хоча їхні сертифікати були фальшивими.
Данія та інші країни НАТО готуються до координації дій проти схожих схем. Експерти застерігають, що такі махінації підривають міжнародну систему безпеки морських перевезень і створюють загрозу екологічних катастроф.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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