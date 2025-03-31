росія провела 76 танкерів через води країн НАТО за підробленими страховками — Finance.ua

росія провела 76 танкерів через води країн НАТО за підробленими страховками Сьогодні 11:15

росія використовувала схему з підробленими страховими сертифікатами, щоб її тіньовий флот безперешкодно проходив через води НАТО в Балтійському морі.

Про це мовиться у спільному розслідуванні Danwatch і NRK.

Так, щонайменше 76 російських танкерів отримали фальшиві документи від підставної компанії Ro Marine, що видавала себе за норвезьку, але належала громадянину рф.

Журналісти з’ясували, що компанія не вела фінансових операцій, мала лише одного співробітника з болгарським громадянством і використовувала підроблену ліцензію Норвезького управління фінансового нагляду (FSA).

Норвезька поліція вже розслідує можливий обхід санкцій. Звинувачення висунуті громадянину рф, болгарському співзасновнику та двом норвезьким бізнесменам.

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Розслідування виявило, що Ro Marine оформила підроблені страховки для 255 суден, а після викриття навіть додала новий танкер у реєстр. Вісім російських нафтових танкерів безперешкодно проходили перевірки у Фінській затоці, хоча їхні сертифікати були фальшивими.

Данія та інші країни НАТО готуються до координації дій проти схожих схем. Експерти застерігають, що такі махінації підривають міжнародну систему безпеки морських перевезень і створюють загрозу екологічних катастроф.

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