росія планує збільшити витрати на оборону до 6% ВВП — Bloomberg Сьогодні 08:20 — Світ

росія планує збільшити витрати на оборону до 6% ВВП — Bloomberg

росія планує наступного року збільшити витрати на оборону до 6% валового внутрішнього продукту країни на тлі війни проти України.

Про це повідомляє Bloomberg після ознайомлення з драфтовим проєктом бюджету рф на 2024 рік.

Планується встановити витрати на оборону на рівні 6% ВВП росії у 2024 році проти 3,9% у 2023 році та 2,7% у 2021 році.

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Згідно з драфтовим документом, який уряд рф обговорить у п’ятницю, витрати на оборону зростуть до 10,8 трильйона рублів (112 мільярдів доларів США) у 2024 році з 6,4 трильйона рублів (66 мільярдів доларів США) цього року.

Прогнозований оборонний бюджет буде втричі більший порівняно з 3,6 трильйонами рублів (37,4 мільярда доларів США), виділеними в 2021 році, в останній рік перед тим, як президент рф путін почав вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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Очікується, що витрати на засекречені статті бюджету зростуть майже вдвічі.

У разі ухвалення російського бюджету в цій редакції, наступного року витрати на оборону в РФ перевищать соціальні витрати, навіть у той час, коли кремль готується до президентських виборів у березні 2024 року та коли економіка країни знаходиться під тиском безпрецедентних міжнародних санкцій.

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Укрінформ За матеріалами:

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