росія готова продовжити "зернову угоду", але лише на 60 днів — Finance.ua

росія готова продовжити "зернову угоду", але лише на 60 днів Сьогодні 11:14 — Аграрний ринок

росія готова продовжити "зернову угоду", але лише на 60 днів

російська делегація після переговорів із високопосадовцями ООН заявила про прийнятність продовження «зернової угоди», але лише на 60 днів.

Про це свідчить заява заступника глави МЗС рф Сергія Вершиніна.

«російська сторона, наголошуючи на „пакетному“ характері запропонованих Генсекретарем ООН Гутеррешем Стамбульських домовленостей, не заперечує проти чергового продовження „чорноморської ініціативи“ після закінчення другого терміну 18 березня, але лише на 60 днів», — сказано у заяві.

Вершинін сказав, що подальша позиція рф визначатиметься «залежно від реального, не на словах, а на ділі, прогресу в нормалізації нашого сільгоспекспорту, включно з банківськими платежами, транспортною логістикою, страховками, «розморожуванням» фінансової діяльності та постачанням аміаку трубопроводом «Тольятті-Одеса».

За його словами, розмова з представниками ООН підтвердила, що «якщо комерційне вивезення української продукції здійснюється стійкими темпами, приносячи чималий прибуток Києву, то на шляху російських сільгоспекспортерів, як і раніше, зберігаються бар’єри».

«Заявлені Вашингтоном, Брюсселем і Лондоном санкційні винятки для продовольства і добрив на ділі не працюють», — сказав заступник міністра закордонних справ рф.

Так звана «зернова угода» була вперше укладена за посередництва ООН і Туреччини у липні минулого року терміном на 120 днів. Вона дозволила транспортувати українські сільськогосподарські товари через Чорне море на світовий ринок.

У листопаді угоду продовжили ще на 120 днів. Термін дії угоди закінчується 18 березня.

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Українська правда За матеріалами:

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