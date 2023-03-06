У Туреччині зробили заяву щодо «зернової угоди» — Finance.ua

У Туреччині зробили заяву щодо «зернової угоди» Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

У Туреччині зробили заяву про продовження так званої «зернової угоди», в рамках якої Україна експортує продовольство через «зелені коридори» у Чорному морі.

«Ми наполегливо працюємо над безперешкодною реалізацією і подальшим продовженням Чорноморської зернової угоди», — заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на Конференції ООН з найменш розвинених країн, яка проходить в Катарі, передають Sky News

Зазначається, що ініціатива ООН і Туреччини в липні минулого року дозволила експортувати зерно з трьох українських портів.

Тим часом в росії вже назвали свої умови продовження «зернової угоди».

«Якщо ця домовленість, яка має зобов’язання сторін, а не зобов’язання тільки однієї сторони і підганяння і махінації з іншого боку, якщо ця домовленість рівноправна, то ми завжди свою частину виконували і виконувати збираємося у всіх домовленостях», — заявила речник російського МЗС Марія Захарова.

УНІАН За матеріалами:

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