У Туреччині зробили заяву щодо «зернової угоди» — Finance.ua
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У Туреччині зробили заяву щодо «зернової угоди»

Казна та Політика
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У Туреччині зробили заяву про продовження так званої «зернової угоди», в рамках якої Україна експортує продовольство через «зелені коридори» у Чорному морі.
«Ми наполегливо працюємо над безперешкодною реалізацією і подальшим продовженням Чорноморської зернової угоди», — заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на Конференції ООН з найменш розвинених країн, яка проходить в Катарі, передають Sky News.
Зазначається, що ініціатива ООН і Туреччини в липні минулого року дозволила експортувати зерно з трьох українських портів.
Тим часом в росії вже назвали свої умови продовження «зернової угоди».
«Якщо ця домовленість, яка має зобов’язання сторін, а не зобов’язання тільки однієї сторони і підганяння і махінації з іншого боку, якщо ця домовленість рівноправна, то ми завжди свою частину виконували і виконувати збираємося у всіх домовленостях», — заявила речник російського МЗС Марія Захарова.
За матеріалами:
УНІАН
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