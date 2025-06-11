Rolls-Royce збудує міні-реактори у Великій Британії — Finance.ua

Rolls-Royce збудує міні-реактори у Великій Британії Сьогодні 05:44 — Фондовий ринок

Rolls-Royce збудує міні-реактори у Великій Британії

Акції Rolls-Royce зросли більш ніж на 2% на початку торгів у вівторок. Це сталося після того, як компанія Great British Nuclear (GBN) обрала підрозділ Rolls-Royce для будівництва трьох малих модульних реакторів (SMR) у Великій Британії.

GBN протягом двох років проводила конкурс і зупинила свій вибір на підрозділі Rolls-Royce SMR, який виготовляє невеликі модульні реактори. Тепер компанія має збудувати три міні-реактори для Great British Nuclear, що у свою чергу робить її значним гравцем в енергетичному майбутньому Британії.

Компанія заявила, що її технологія SMR на 18 місяців випереджає конкурентів у незалежній галузевій регуляторній оцінці Великої Британії. Це дає їм величезну перевагу на ринку міні-реакторів, що розвивається.

Rolls-Royce очікує, що цей проєкт створить багато нових робочих місць, підтримає місцевих постачальників і загалом сприятиме економічному зростанню Британії. А в майбутньому компанія прагне експортувати ці технології за кордон.

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Голова Rolls-Royce, Туфан Ергінбілгіч, назвав це рішення «дуже важливою віхою» і «вотумом довіри» до унікальних ядерних можливостей компанії. Він впевнений, що це відкриє двері для співпраці з урядами по всьому світу і значно підвищить цінність Rolls-Royce SMR.

Акції компанії вже відреагували, показавши зростання на більш ніж на 2% на початку торгів у вівторок.

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