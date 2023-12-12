Rolls-Royce планує створити мікрореактор для відправки на Місяць до початку 2030-х років — Finance.ua
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Rolls-Royce планує створити мікрореактор для відправки на Місяць до початку 2030-х років

Технології&Авто
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Rolls-Royce планує створити мікрореактор для відправки на Місяць до початку 2030-х років
Rolls-Royce планує створити мікрореактор для відправки на Місяць до початку 2030-х років
На конференції у Белфасті Rolls-Royce поділились амбіційними планами щодо створення спеціального мікрореактора, що буде працювати на Місяці.
Про це повідомляє Енергоатом.
Відомо, що для реалізації свого плану Rolls-Royce створювала колаборації з низкою провідних університетів світу та Центром передових ядерних досліджень.
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Також відомо, що він може працювати «незалежно від місця розташування та умов» і буде виробляти енергію для потреб науковців.
Нагадаємо, британський машинобудівний холдинг Rolls-Royce Holdings Plc. ставить за мету збільшити до 2027 року показники операційного прибутку і вільного грошового потоку більш ніж удвічі порівняно з поточним роком.
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