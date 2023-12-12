Rolls-Royce планує створити мікрореактор для відправки на Місяць до початку 2030-х років — Finance.ua

Rolls-Royce планує створити мікрореактор для відправки на Місяць до початку 2030-х років
На конференції у Белфасті Rolls-Royce поділились амбіційними планами щодо створення спеціального мікрореактора, що буде працювати на Місяці.
Про це повідомляє Енергоатом.
Відомо, що для реалізації свого плану Rolls-Royce створювала колаборації з низкою провідних університетів світу та Центром передових ядерних досліджень.
Читайте також
Унікальний реактор планують створити та відправити на Місяць до 2030 року.
Також відомо, що він може працювати «незалежно від місця розташування та умов» і буде виробляти енергію для потреб науковців.
Нагадаємо, британський машинобудівний холдинг Rolls-Royce Holdings Plc. ставить за мету збільшити до 2027 року показники операційного прибутку і вільного грошового потоку більш ніж удвічі порівняно з поточним роком.
Поділитися новиною