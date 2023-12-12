Rolls-Royce планує створити мікрореактор для відправки на Місяць до початку 2030-х років — Finance.ua

Rolls-Royce планує створити мікрореактор для відправки на Місяць до початку 2030-х років Вчора 22:00 — Технології&Авто

Rolls-Royce планує створити мікрореактор для відправки на Місяць до початку 2030-х років

На конференції у Белфасті Rolls-Royce поділились амбіційними планами щодо створення спеціального мікрореактора, що буде працювати на Місяці.

Про це повідомляє Енергоатом.

Відомо, що для реалізації свого плану Rolls-Royce створювала колаборації з низкою провідних університетів світу та Центром передових ядерних досліджень.

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Унікальний реактор планують створити та відправити на Місяць до 2030 року.

Також відомо, що він може працювати «незалежно від місця розташування та умов» і буде виробляти енергію для потреб науковців.

Нагадаємо, британський машинобудівний холдинг Rolls-Royce Holdings Plc. ставить за мету збільшити до 2027 року показники операційного прибутку і вільного грошового потоку більш ніж удвічі порівняно з поточним роком.

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