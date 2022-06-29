Роботодавці не поспішають отримувати компенсації за працевлаштування переселенців, — нардеп — Finance.ua

Роботодавці не поспішають отримувати компенсації за працевлаштування переселенців, — нардеп Вчора 15:12 — Казна та Політика

За словами Ярослава Железняка, уряд виділив 200 млн грн на програму компенсацій, але поки що змогли використати лише 26%.

На програму компенсацій за працевлаштування переселенців уряд виділив 200 млн грн, але на сьогодні змогли використати лише 26% — 51,8 млн грн.

Про це у себе в Telegram-каналі розповів заступник голови Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Він нагадав, що українські бізнесмени можуть отримати компенсацію мінімальної заробітної плати за нові робочі місця для переселенців у розмірі 6,5 тис. грн. Проте, станом на 27 червня за програмою вдалося працевлаштувати лише 6 166 осіб серед внутрішньо переміщених осіб.

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Водночас нардеп зазначив, що ті підприємці, які вже влаштували до себе на роботу переселенців, теж не поспішають подаватися на отримання компенсації. Так, наразі відповідні заявки залишили 3 763 особи.

Нагадаємо, пропозиція отримати компенсацію діє для тих роботодавців, які під час війни працевлаштували громадян, котрі мають статус тимчасово переміщених осіб (ТПО).

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