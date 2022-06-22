Грошові виплати переселенцям: оновлено перелік громад у зонах бойових дій — Finance.ua

«Станом на 21.06.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення військових (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входять 8 областей», — йдеться у повідомленні.
Перелік
За даними відомства, йдеться про територіальні громади у таких областях:
Донецька (66),
Харківська (51),
Дніпропетровська (7),
Луганська (37),
Запорізька (51),
Херсонська (49),
Миколаївська (23),
Сумська (18).
Таким чином, всі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.
З повним списком громад, переселенці з яких претендують на виплати, можна ознайомитись за посиланням.
Критерії для виплат
У відомстві зазначають, що у процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії, а саме:
території, що тимчасово окуповані;
території, що перебувають у оточенні (блокаді);
території, на яких продовжуються активні бойові дії.
Важливо. Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, необхідно звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) та уточнити інформацію.
Довідка Finance.ua:
у разі порушення закону українців-переселенців можуть позбавити статусу ВПО та виплат від держави. Також у разі зміни місця проживання, переїзду в іншу місцевість або регіон заявник звертається по довідку до уповноваженого органу за місцем фактичного проживання/перебування, а довідка, яку було видано йому раніше, вилучається. Як не втратити статус ВПО та виплати від держави — читайте тут;
Міністерство соціальної політики пояснює затримки з виплатами допомоги внутрішньо переміщеним особам обмеженістю можливостей місцевої соціальної інфраструктури та браком бюджетних коштів.