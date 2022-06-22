Грошові виплати переселенцям: оновлено перелік громад у зонах бойових дій — Finance.ua
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Грошові виплати переселенцям: оновлено перелік громад у зонах бойових дій

Вчора 21:01Особисті фінанси
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В Україні оновили перелік територій, на основі якого внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримують грошові виплати. До цього списку віднесено 303 громади у восьми областях.
Про це повідомила прес-служба Мінреінтеграції.
«Станом на 21.06.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення військових (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входять 8 областей», — йдеться у повідомленні.

Перелік

За даними відомства, йдеться про територіальні громади у таких областях:
  • Донецька (66),
  • Харківська (51),
  • Дніпропетровська (7),
  • Луганська (37),
  • Запорізька (51),
  • Херсонська (49),
  • Миколаївська (23),
  • Сумська (18).
Таким чином, всі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.
З повним списком громад, переселенці з яких претендують на виплати, можна ознайомитись за посиланням.

Критерії для виплат

У відомстві зазначають, що у процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії, а саме:
  • території, що тимчасово окуповані;
  • території, що перебувають у оточенні (блокаді);
  • території, на яких продовжуються активні бойові дії.
Важливо. Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, необхідно звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) та уточнити інформацію.

Довідка Finance.ua:

  • у разі порушення закону українців-переселенців можуть позбавити статусу ВПО та виплат від держави. Також у разі зміни місця проживання, переїзду в іншу місцевість або регіон заявник звертається по довідку до уповноваженого органу за місцем фактичного проживання/перебування, а довідка, яку було видано йому раніше, вилучається. Як не втратити статус ВПО та виплати від держави — читайте тут;
  • Міністерство соціальної політики пояснює затримки з виплатами допомоги внутрішньо переміщеним особам обмеженістю можливостей місцевої соціальної інфраструктури та браком бюджетних коштів.

Посібник для ВПО: суми та процедура отримання

За матеріалами: Finance.ua
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