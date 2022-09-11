Робота в Німеччині без знання мови. Що пропонує ринок праці — Finance.ua

Робота в Німеччині без знання мови. Що пропонує ринок праці Вчора 14:42 — Особисті фінанси

Робота в Німеччині без знання мови. Що пропонує ринок праці

Із початку повномасштабної війни з України за кордон виїхали понад 8 млн українців, які масово там шукають роботу. Найпопулярнішими країнами для біженців стали Польща, Чехія та Німеччина.

За словами, Василя Воскобойника, президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, до Німеччини українці їдуть, бо країна має добре розвинену економіку та високі соціальні стандарти.

«На сьогодні у Німеччині зареєстровано приблизно 900 тис. українських біженців, з яких 345 тис. вже стали на облік в місцевому центрі зайнятості та шукають роботу. Понад 144 тис. українців записалися на місцеві інтеграційні курси — вивчають мову, можуть підвищити свою кваліфікацію і у майбутньому працювати на більш високооплачуваних роботах», — розповідає він.

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Нині в Німеччині, як і загалом у Європі, спостерігається так званий брак робочих рук. Але більшість тих, хто прибув до Європи після 24 лютого, — жінки та діти.

«Чимало вільних вакансій є саме у сфері сільського господарства, але українці не дуже хочуть там працювати. Вони не мають бажання працювати у полях. Натомість частіше обирають для себе роботу, нехай і фізичну, але у приміщеннях, цехах, де більш комфортні умови праці. І все це без знання мови», — наголошує Василь Воскобойник.

Мінімальна зарплата у Німеччині на сьогодні така: година праці коштує від €10, а з 1 жовтня цифра зросте до €11,5 за годину. Є чимало спеціальностей, де платять ще більше, і там знання німецької не обов’язкове.

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Наприклад, кухарям пропонують зарплату від €1,9 тис. на місяць. Без знання мови можна працювати на прибираннях у готелях чи мити посуд у ресторанах. За таку працю дають понад €1,5 тис. на місяць.

«У Німеччині одна з найбільших зарплат у Європі, але потрібно розуміти, що і рівень життя значно вищий, вищі споживчі ціни, дорожче житло. Якщо порівняти, наприклад, працевлаштування в Чехії та Німеччині, то людина в Німеччині відкладе за місяць на €200-300 більше», — розповідає президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.

Без знання німецької мови можна працевлаштуватися пакувальником кави. До обов’язків входить контролювати вагу, стікерувати, маркувати продукцію та складати в коробки.

Зарплату пропонують виплачувати двічі на місяць. Загалом обіцяють за таку роботу понад €2 тис. Також роботодавець надає житло. €150 вираховують із зарплати. Вихідний один — неділя.

Серед оголошень на роботу є вакансії в один із готелів на острові Зюльт. Туди потрібні адміністратори на ресепш (зі знанням хоча б англійської мови), покоївки, прибиральники та офіціанти.

За місяць роботи пропонують від €1500-2500. Проживання безкоштовне на території готелю.

Без знання мови можна знайти роботу і у сільському господарстві. Часто разом з житлом господар пропонує навіть обіди. Зарплата залежить від обсягу роботи, але становить не менше €1,5 тис. щомісяця.

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