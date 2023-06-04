Робота мрії: британська компанія шукає професійного "‎тестувальника" нічних поїздів у Європі — Finance.ua

Робота мрії: британська компанія шукає професійного "тестувальника" нічних поїздів у Європі
Подорожі нічними поїздами можуть стати одним з найбільших трендів у Європі на літній туристичний сезон. Щоб проаналізувати роботу спальних вагонів, великі компанії готові наймати спеціальних «тестувальників нічних потягів». Що входить в обов’язки професійного пасажира та як подати заявку на роботу мрії - дізнаєтесь в матеріалі.
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Умови роботи «тестувальника потягів»
Працівник отримає місячний проїзний квиток «Interrail» та 500 фунтів на особисті витрати. Додатково компанія оплатить проїзд за п’ятьма різними нічними маршрутами. Планувати подорож буде сам «тестувальник», але наперед вже вказані пріоритетні рейси: Париж — Відень, Рим — Палермо та Лондон — Единбург.
Вимоги до кандидата
У вакансії сказано, що кандидат на цю посаду має бути готовим до досліджень і авантюрним. Обов’язкова умова — бути повнолітнім та мати дійсні документи для проїзду Європою. Також ідеальний кандидат має чудово володіти письмовою англійською, оскільки необхідно буде вести тревел-блог, де описувати досвід своїх подорожей залізницею.
Заявку необхідно подати до 5 липня 2023 року. Більше інформації про незвичайну вакансію можна знайти тут.
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