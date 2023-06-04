Робота мрії: британська компанія шукає професійного "‎тестувальника" нічних поїздів у Європі — Finance.ua
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Робота мрії: британська компанія шукає професійного "‎тестувальника" нічних поїздів у Європі

Особисті фінанси
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Робота мрії: британська компанія шукає професійного "‎тестувальника" нічних поїздів у Європі
Робота мрії: британська компанія шукає професійного "‎тестувальника" нічних поїздів у Європі
Подорожі нічними поїздами можуть стати одним з найбільших трендів у Європі на літній туристичний сезон. Щоб проаналізувати роботу спальних вагонів, великі компанії готові наймати спеціальних «‎тестувальників нічних потягів». Що входить в обов’язки професійного пасажира та як подати заявку на роботу мрії - дізнаєтесь в матеріалі.
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Умови роботи «‎тестувальника потягів»

Працівник отримає місячний проїзний квиток «‎Interrail» та 500 фунтів на особисті витрати. Додатково компанія оплатить проїзд за п’ятьма різними нічними маршрутами. Планувати подорож буде сам «‎тестувальник», але наперед вже вказані пріоритетні рейси: Париж — Відень, Рим — Палермо та Лондон — Единбург.

Вимоги до кандидата

У вакансії сказано, що кандидат на цю посаду має бути готовим до досліджень і авантюрним. Обов’язкова умова — бути повнолітнім та мати дійсні документи для проїзду Європою. Також ідеальний кандидат має чудово володіти письмовою англійською, оскільки необхідно буде вести тревел-блог, де описувати досвід своїх подорожей залізницею.
Заявку необхідно подати до 5 липня 2023 року. Більше інформації про незвичайну вакансію можна знайти тут.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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