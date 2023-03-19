Робота далекобійником у США: нюанси професії — Finance.ua

Робота далекобійником у США: нюанси професії Сьогодні 06:01 — Особисті фінанси

Робота далекобійником у США: нюанси професії

Сфера вантажоперевезень у США розвивається семимильними кроками. Великі американські компанії (Amazon, Walmart, Lowe’s та ін.) доставляють товари територією країни фурами. Функціонує велика кількість транспортних фірм, які надають послуги з перевезення вантажів.

Відповідно, далекобійники в США дуже популярні. Професія має свої переваги, наприклад, дає змогу об’їхати Америку. Водій трака в США працює в комфортних умовах, має стабільний дохід, непогано заробляє вже на старті. Але чи все так просто? Давайте розбиратися!

Статус у США: як він впливає на можливість працювати далекобійником?

Американські транспортні компанії дорожать репутацією. Це перше. І друге, інспекція фур на дорогах проводиться часто. Поліцейські перевіряють документи на машину і на водія.

Тому на вакансії водія фури можуть претендувати тільки ті кандидати, які мають легальний статус у США, що підтверджується такими документами:

робоча віза;

дозвіл на роботу (Work Authorization);



зелена карта (Green Card).



Туристична віза не дає права на працевлаштування. Для нелегальних мігрантів робота далекобійником у США також недоступна.

Отримання водійського посвідчення CDL клас A

Водієм трака можна працювати тільки за наявності посвідчення CDL, яке видають із 18 років, при тому, що працювати на вантажоперевезеннях між штатами дозволяється тільки з 21 року. Документ дозволяє керувати транспортними засобами таких типів:

пасажирські автобуси;

тягачі;



траки (фури);



вантажівки;



причепи;



буксирувальники тощо.



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Клас A означає, що маса фури на буксирі перевищує 4 536 кг (10 000 футів), а сукупна вага з вантажем може бути від 11 794 кг (26 001 футів).

Тепер залишилося розібратися, як здати на CDL у США. Для початку пройдіть медичний огляд. Зареєструйтеся на сайті Департаменту автотранспорту (DMV) для складання іспитів. Підготуйтеся, використовуючи підручники, мобільні додатки, онлайн-симулятори. Іспит складається з двох частин: теоретична (тести) і практична (водіння).

Пошук роботи для початківців

Вакансії «водій фури» публікують практично на кожному ресурсі з пошуку роботи. Багато пропозицій на платформі Indeed. Щоправда, публікації англійською мовою, але ви можете скористатися перекладачем. Варіанти працевлаштування шукайте також на таких сайтах: Monster Jobs, SimplyHired тощо.

Серед найпопулярніших україномовних і російськомовних платформ для пошуку роботи далекобійником однозначно виділяється BAZAR.club. Чим приваблює сервіс? Нові вакансії з’являються практично щодня. Ви відразу отримуєте доступ до всіх необхідних даних: умови, обов’язки, заробітна плата, контакти роботодавця.

Актуальні вакансії можете пошукати в соціальних мережах. Є багато груп у Facebook, спільнот у Telegram, де регулярно з’являється інформація про роботу для російськомовних.

Зарплата на старті

Напевно, найцікавіше запитання: скільки заробляє далекобійник у США. Водіям траків платять за милю. Оплата праці залежить від кваліфікації та досвіду працівника, відстані між початковим і кінцевим пунктами, а також від характеристик вантажу.

Новачкам на вакансії «водій тягача» пропонують у середньому 50-60 центів за 1 милю при перевезенні звичайного вантажу і 70-80 центів за 1 милю — при транспортуванні небезпечного.

За даними американського job-сайту Indeed середня заробітна плата водія трака за рік — 81 631$. Дохід початківців становить близько 52 518$, а досвідчені драйвери отримують до 126 882$.

Далекобійники отримують оплату за однією з двох форм. W-2 — для найманих працівників, які числяться в штаті американської компанії. Більшість податків уже вираховуюється з кожного чека. Складніше тим, хто працює незалежним підрядником за формою 1099. У цьому випадку всі податки доведеться розраховувати й оплачувати самостійно.

Перспективи на майбутнє

Робота далекобійником може бути стартом непоганої кар’єри. Поїздивши 2-3 роки та набравшись досвіду, ви можете рухатися далі. Найпоширеніший варіант — купити власну вантажівку і стати овнером (власником). Таким фахівцям платять більше, але вони самі відповідальні за себе і свій транспортний засіб.

Згодом водій може відкрити транспортну компанію і вести свій бізнес. Послуги вантажоперевезень мають попит завжди в усіх регіонах США, тому й замовлення будуть постійно.

Висновки

Робота в США на пікап-траку — непоганий варіант для іммігрантів. Навіть без знання англійської мови ви можете знайти хорошу роботу з гідною оплатою. Транспортна інфраструктура в США розвинена відмінно, на дорогах є спеціальні зони для вантажівок, де водії можуть припаркуватися на відпочинок. Далекобійники їздять, як правило, на новеньких комфортабельних фурах. До плюсів віднесемо високу зарплату, можливість кар’єрного зростання, тривалу відпустку.

Рекомендуємо тверезо оцінювати і мінуси професії. Врахуйте, що робота повністю сидяча, це позначається на здоров’ї. На дорозі бувають небезпечні випадки. Водій несе відповідальність за вантаж, часто стикається зі стресовими ситуаціями.

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