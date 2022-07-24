Робота без досвіду: що потрібно вміти — Finance.ua

Робота без досвіду: що потрібно вміти Вчора 15:52 — Особисті фінанси

За даними work.ua, кількість вакансій зростає на 10% на тиждень і в 1,5 разу на місяць. Але задовольнити всіх, хто потребує роботу, вітчизняний ринок праці поки не в змозі.

«Попит на робочу силу залишається низьким, зайнятість відновлюється дуже повільно», — констатує у своєму звіті про фінансову стабільність за червень 2022 року Національний банк України.

І якщо висококваліфікованим спеціалістам знайти роботу буде простіше, адже, як каже співзасновник і керівник work.ua Артур Міхно, «можливість знайти зараз дійсно крутих спеціалістів — найкраща ніж будь-коли», то що робити тим, хто не має досвіду або потрібної освіти?

У вакансіях для працівників без досвіду роботодавці вказують в основному бажані м’які навички. Як стверджують спеціалісти grc.ua, в усіх вакансіях, незалежно від професійної сфери, роботодавці хочуть від кандидатів відповідальності, уважності, стресостійкості й орієнтованості на результат.

«В сфері продажів пріоритетними вважаються такі навички, як тактовність, високі комунікативні навички й активна життєва позиція. Тим, хто шукає роботу в сфері транспорту та логістики, потрібно бути пунктуальними і дисциплінованими, а представникам робітничих спеціальностей — бути уважними до деталей та вміти працювати в режимі багатозадачності», — пояснюють аналітики.

За словами головної редакторки журналу «Будні» сайту robota.ua Юлії Далібук, найважливішою м’якою навичкою наразі є гнучкість, тобто можливість підлаштуватися під обставини. А от стресостійкістю після 24 лютого вже працедавців не здивувати.

«Наприклад, у вас лунає сирена, а ви продовжуєте працювати. Для багатьох це стало новою нормою», — каже вона.

Утім, Далібук все ж таки радить розвивати так звані Hard skills (професійні навички, яким можна навчити і які можна виміряти. — Ред.) у напрямках, до яких є здібності. І зараз є чудова нагода, адже працює багато курсів, де можна отримати необхідні професійні навички.

Окрім того, компанії часто пропонують стажування (здебільшого неоплачуване), що також дозволить підвищити свій професійний рівень.

Курси та стажування особливо актуальні для людей без вищої освіти. Різноманітні сертифікати та рекомендаційні листи підвищать шанси отримати бажану роботу навіть без університетського диплома.

Також ви можете спробувати себе у фрілансі або ж розпочати власну справу. У Державному центрі зайнятості вам можуть допомогти з бізнес-планом.

Нещодавно уряд України запустив новий проєкт з грантової підтримки бізнесу — «єРобота». Запрацювали три програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності в умовах воєнного часу.

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