Робота банківської системи має стати драйвером пожвавлення економіки – Шмигаль — Finance.ua
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Робота банківської системи має стати драйвером пожвавлення економіки – Шмигаль

Вчора 18:00Казна та Політика
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Робота банківської системи має стати драйвером пожвавлення економіки – ШмигальРобота банківської системи має стати драйвером пожвавлення економіки – Шмигаль
Український уряд прибрав бюрократичні перепони і тепер банки, зокрема державні, мають достатньо ліквідності для того, щоб кредитування запрацювало повною мірою.
На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустріч з представниками державних банків і бізнес-асоціацій.
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«Робота банківської системи має стати драйвером пожвавлення економіки України. З боку Мінфіну та Нацбанку всі необхідні полегшення будуть зроблені оперативно. Держава як акціонер пропише КРІ по видачі кредитів за державними програмами. Державні банки мають почати працювати з клієнтами щодня, аби забезпечити посівну, релокацію та запуск виробничих підприємств», — зазначив очільник уряду.
Прем’єр-міністр додав, що банки мають стати рушійною силою роботи української економіки.
«Треба вертати людей, треба вертатися до роботи банкірам. Урядовці здійснили низку поїздок по областях, де перевірили діяльність підприємств. Вони запускають свою роботу. Активно йде посівна. Війна триває. Військові героїчно роблять свою роботу, а всі інші також мають якісно робити свою роботу», — резюмував Шмигаль.
Нагадаємо, станом на 31 березня у банківській системі зафіксований приплив на депозити коштів фізичних і юридичних осіб (у всіх валютах) в еквіваленті 28 мільярдів гривень.
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За матеріалами: Укрінформ
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