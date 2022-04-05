Обсяг коштів на рахунках клієнтів з початку війни зріс — Finance.ua
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Обсяг коштів на рахунках клієнтів з початку війни зріс

Вчора 17:01Кредит&Депозит
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Обсяг коштів на рахунках клієнтів з початку війни зрісОбсяг коштів на рахунках клієнтів з початку війни зріс, freepik.com
З початку війни кошти на рахунках клієнтів зросли.
Про це повідомив FinClub заступник голови НБУ Ярослав Матузка.
«Загалом обсяг коштів клієнтів зріс: станом на 31 березня маємо плюс 28,1 млрд грн в еквіваленті (за коштами юридичних та фізичних осіб в усіх валютах за фіксованим курсом) порівняно з початком війни — 24 лютого. Гривневі вклади населення від початку бойових дій зросли майже на 18%», — повідомив Ярослав Матузка.
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Він зазначив, що кошти вкладників переважно акумулюються на гривневих поточних рахунках, а строкові та валютні вклади скорочуються.
«Обсяги коштів підприємств скоротилися, адже значна частина коштів пішла на виплати заробітних плат та податків. Водночас багато підприємств припинили роботу, отже надходження на їхні рахунки суттєво знизилися», — додав Ярослав Матузка.
Частка безготівкових платежів знову зростає.
«Як показали перші дні війни, торгові мережі, які приймали лише готівку, стикнулися з проблемою її використання — були випадки, коли торгові мережі були не в змозі її інкасувати. Тому зараз співвідношення готівкових та безготівкових розрахунків поступово повертається до довоєнного рівня», — сказав топпосадовець НБУ.
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За матеріалами: Фінансовий клуб
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