Роберт Кійосакі спрогнозував зростання Bitcoin до $120 000 — Finance.ua
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Роберт Кійосакі спрогнозував зростання Bitcoin до $120 000

Криптовалюта
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Роберт Кійосакі спрогнозував зростання Bitcoin до $120 000
Роберт Кійосакі спрогнозував зростання Bitcoin до $120 000, medium.com
Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» та підприємець Роберт Кійосакі передбачив «смерть» долара США та зростання ціни першої криптовалюти до рівня $120 000 наступного року.
За його словами, 22 серпня у ПАР країни БРІКС (Бразилія, росія, Індія, Китай, Південна Африка) представлять забезпечену золотом криптовалюту.
Роберт Кійосакі спрогнозував зростання Bitcoin до $120 000
Кійосакі не вперше закликає підписників обирати альтернативні варіанти інвестицій. У вересні 2022 року він спрогнозував «найбільший крах в історії», а у жовтні — порекомендував купувати першу криптовалюту та інші цифрові активи на тлі зростаючої ставки ФРС.
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У лютому 2023 року підприємець передбачив зростання біткойну до $500 000 до 2025 року і назвав його найкращою страховкою у нестабільні часи, але попередив про волатильність активу.
Нагадаємо, у березні Кійосакі закликав купити цифрове золото та дорогоцінні метали перед «аварійною посадкою» на тлі проблем у американських банків. Підприємець повторив свої рекомендації у квітні та травні.
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Курс криптовалют до долара

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