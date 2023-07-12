Криптовалютні експерти назвали головну умову для зростання Bitcoin до $120 000 — Finance.ua

Криптовалютні експерти назвали головну умову для зростання Bitcoin до $120 000 12.07.2023, 00:56 — Криптовалюта

Криптовалютні експерти назвали головну умову для зростання Bitcoin до $120 000

Фінансові фахівці зі Standard Chartered підвищили прогноз щодо ціни Bitcoin на 2024 рік — зі $100 000 до $120 000. Каталізатор такого коригування — підвищення прибутковості майнінгу. Standard Chartered припускає, що майнерам необхідно продавати менше BTC для покриття операційних витрат, насамперед споживання енергії.

«Підвищення прибутковості майнерів за видобуток BTC означає, що вони можуть продавати менше, зберігати при цьому приплив грошей, зменшуючи чисту пропозицію BTC і підвищуючи ціни на криптовалюту», — пояснюють аналітики.

У Standard Chartered наголошують: останнім часом майнери продають 100% видобутих монет. Однак, якщо ВТС буде коштувати $50 000, майнерам потрібно буде продати лише 20−30% нових Bitcoin. Майбутній халвінг, який відбудеться у 2024 році, також сприятиме скороченню цього показника, впевнені фінансисти.

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«Протягом року це скоротить продажі майнерів із 328 500 ВТС до діапазону 65 700−98 550. Це означає скорочення чистої пропозиції BTC приблизно на 250 000 Bitcoin на рік», — уточнили експерти.

Головна криптовалюта почала 2023 рік із позитивної динаміки — уже в середині квітня BTC коштував вище за $19 000 — це стало максимумом із листопада 2022-го. У квітні Bitcoin підскочив до $29 000, оновивши максимум за 10 місяців. На початку липня BTC перевищив позначку $31 000 і оновив річний максимум. Загалом від початку року ціна BTC зросла на 80%. Однак це, як і раніше, значно менше від максимуму BTC ($69 000), зафіксованого у листопаді 2021 року.

Зазначимо, що аналітики банку JPMorgan також передбачають зростання головного криптоактиву, однак, у меншому діапазоні. Вони вважають, що ціна BTC має повернутися до значень березня 2022 року (курс ВТС був у межах $39 500). Причина — монету розглядають як альтернативний спосіб зберегти заощадження. Зростанню цін сприятиме і майбутній халвінг BTC.

Станом на ранок 11 липня флагманська криптовалюта зросла майже на 1,7% і коштує $30,591. Ринкова капіталізація монети складає $640,3 млрд, а добові торгові угоди перевищили $14,7 млрд. Домінування ВТС на ринку складає 49,9%.

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