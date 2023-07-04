Bitcoin вище 31 тисячі доларів: що відбувається на ринку криптовалют — Finance.ua

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Bitcoin вище 31 тисячі доларів: що відбувається на ринку криптовалют

Криптовалюта
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Bitcoin вище 31 тисячі доларів: що відбувається на ринку криптовалют
Bitcoin вище 31 тисячі доларів: що відбувається на ринку криптовалют
На початку липня ціна першої криптовалюти закріпилася вище $30 000. У вівторок, 4 липня, ціна біткоїна становить $31 026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані однієї з найбільших європейських криптобірж WhiteBIT.
Разом з тим, більшість цифрових активів із ТОП-10 з капіталізації не продемонстрували значної динаміки. За тиждень помітно подорожчав лише Litecoin, додавши у ціні 25%.
Сукупна капіталізація криптовалютного ринку на сьогодні перевищує $1,2 трлн. Індекс домінування біткоїна — 51,2%.
Нагадаємо, раніше провідний криптоаналітик Бенджамін Коуен висловив новий прогноз щодо першої криптовалюти та ринку альткоїнів. Експерт зазначає, що ще цього року Bitcoin може досягти рівня $35 000.

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
РБК-Україна
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