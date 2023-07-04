Bitcoin вище 31 тисячі доларів: що відбувається на ринку криптовалют — Finance.ua

Bitcoin вище 31 тисячі доларів: що відбувається на ринку криптовалют Сьогодні 10:40 — Криптовалюта

Bitcoin вище 31 тисячі доларів: що відбувається на ринку криптовалют

становить $31 026. На початку липня ціна першої криптовалюти закріпилася вище $30 000. У вівторок, 4 липня, ціна біткоїна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані однієї з найбільших європейських криптобірж WhiteBIT

Разом з тим, більшість цифрових активів із ТОП-10 з капіталізації не продемонстрували значної динаміки. За тиждень помітно подорожчав лише Litecoin, додавши у ціні 25%.

Сукупна капіталізація криптовалютного ринку на сьогодні перевищує $1,2 трлн. Індекс домінування біткоїна — 51,2%.

Нагадаємо, раніше провідний криптоаналітик Бенджамін Коуен висловив новий прогноз щодо першої криптовалюти та ринку альткоїнів. Експерт зазначає, що ще цього року Bitcoin може досягти рівня $35 000.

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