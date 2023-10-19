Рівень платоспроможності банків сягнув історичного максимуму — Finance.ua

Рівень платоспроможності банків сягнув історичного максимуму Сьогодні 09:14 — Фондовий ринок

Рівень платоспроможності банків сягнув історичного максимуму

Станом на 1 вересня всі платоспроможні банки виконували норматив адекватності регулятивного капіталу, що відповідає за рівень платоспроможності.

Про це повідомив депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За даними НБУ, на 1 вересня норматив адекватності регулятивного капіталу (H2), який визначає рівень платоспроможності банків, сягнув чергового історичного максимуму — 24,94% (при мінімумі 10%).

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Наприклад, на кінець першої половини 2023 року норматив адекватності капіталу банківської системи у Польщі становив 21,4%, в Угорщині - 18,5%.

За словами Гетманцева, рекордний норматив H2 в Україні є оберненою стороною такої ж рекордної прибутковості банків, що була забезпечена переважно за рахунок операцій з державними цінними паперами.

Така «бізнес-модель» разом з професійним регулюванням з боку НБУ виконала свою місію, яка полягала у забезпеченні платоспроможності банківської системи попри повномасштабну війну.

«Банки наразі за всіма економічними нормативами почуваються краще, ніж напередодні війни. І це добре, бо стійка й здорова банківська система є основою макрофінансової стабільності. Вкотре наголошу, що питання про додаткове оподаткування банків було порушено нашим комітетом і НБУ тільки після того, як ці тенденції остаточно закріпились», — додає Гетманцев

Крім того, зі списку «порушників» нормативу H2 вибув Укрексімбанк, показник якого на 1 вересня дорівнював 10,05%. За словами Гетманцева, це позитивна тенденція, яка заслуговує на те щоб бути відміченою.

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