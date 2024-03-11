Рішення про наступний транш для України буде в другій половині березня — МВФ — Finance.ua
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Рішення про наступний транш для України буде в другій половині березня — МВФ

Казна та Політика
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Рішення про наступний транш для України буде в другій половині березня — МВФ
Рішення про наступний транш для України буде в другій половині березня — МВФ
Виконавча рада МВФ проведе засідання щодо третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF) та виділення наступного траншу для України у другій половині нинішнього місяця.
Про це повідомила у Вашингтоні директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає Укрінформ.
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«Розгляд Виконавчою радою останнього перегляду очікується в другій половині березня», — зазначила представниця Фонду.
Таким чином, Рада розгляне домовленості, досягнуті на рівні персоналу 23 лютого між представниками МВФ і Уряду України щодо третього перегляду програми EFF. У цьому контексті буде прийнято рішення щодо виділення Києву $880 млн в якості наступного траншу за програмою.
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Нагадаємо, програму в межах Механізму розширеного фінансування для України виконавча рада МВФ затвердила 31 березня 2023 року. Вона розрахована на чотири роки та передбачає виділення загалом $15,6 млрд Україні.
За матеріалами:
Укрінформ
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