рф знищила інноваційний термінал «Нової пошти»: що з посилками Сьогодні 11:09

Фото: Суспільне Харків

Внаслідок нічного ракетного удару російських військ по Харкову зазнав руйнувань один із логістичних об’єктів «Нової пошти».

Про це повідомили у пресслужюі «Нової пошти».

Відомо, що вночі ворог завдав ракетного удару по Харківському інноваційному терміналу. Внаслідок обстрілу майже повністю знищено вантажний термінал, а також частково пошкоджено поштовий підрозділ.

У результаті атаки поранено чотирьох працівників: трьох співробітників сортувального центру та одного водія партнера-перевізника. Усі вони перебувають у лікарні під наглядом лікарів, загрози їхньому життю немає.

Загинули четверо людей — двоє працівників сортувального центру та двоє водіїв партнера-експедитора. Компанія перебуває на постійному зв’язку з родинами загиблих і надає їм необхідну підтримку.

Що буде з посилками

Посилки, які були знищені внаслідок удару, «Нова пошта» обіцяє компенсувати.

Компанія самостійно зв’яжеться з клієнтами, чиї відправлення постраждали, та відшкодує їхню вартість.

У компанії висловили співчуття родинам загиблих і постраждалих та наголосили, що пам’ятають кожного, хто загинув унаслідок атаки.

