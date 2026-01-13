рф знищила інноваційний термінал «Нової пошти»: що з посилками
Внаслідок нічного ракетного удару російських військ по Харкову зазнав руйнувань один із логістичних об’єктів «Нової пошти».
Про це повідомили у пресслужюі «Нової пошти».
Відомо, що вночі ворог завдав ракетного удару по Харківському інноваційному терміналу. Внаслідок обстрілу майже повністю знищено вантажний термінал, а також частково пошкоджено поштовий підрозділ.
У результаті атаки поранено чотирьох працівників: трьох співробітників сортувального центру та одного водія партнера-перевізника. Усі вони перебувають у лікарні під наглядом лікарів, загрози їхньому життю немає.
Загинули четверо людей — двоє працівників сортувального центру та двоє водіїв партнера-експедитора. Компанія перебуває на постійному зв’язку з родинами загиблих і надає їм необхідну підтримку.
Що буде з посилками
- Посилки, які були знищені внаслідок удару, «Нова пошта» обіцяє компенсувати.
- Компанія самостійно зв’яжеться з клієнтами, чиї відправлення постраждали, та відшкодує їхню вартість.
У компанії висловили співчуття родинам загиблих і постраждалих та наголосили, що пам’ятають кожного, хто загинув унаслідок атаки.
Раніше ми повідомляли, що з 1 грудня 2025 року Нова пошта оновила частину тарифів.
