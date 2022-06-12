рф значною мірою зосереджена на крадіжці скіфського золота – The Guardian — Finance.ua

рф значною мірою зосереджена на крадіжці скіфського золота – The Guardian

Вчора 19:13 — Кримінал

Міжнародна група вчених та експертів із цифрових технологій, що відстежують крадіжки, з’ясувала, що росія навмисно вивозить з України певні картини та прикраси.

Про це повідомляє The Guardian.

З початку війни за крадіжками та знищенням культурних цінностей України росією стежила лабораторія в американському штаті Вірджинія. Один з її співробітників, антрополог Брайан Деніелс, який працює з археологами, істориками та фахівцями з цифрових зображень, розповів, що є вагомі докази того, що росія значною мірою зосереджена на крадіжці скіфського золота.

«Зараз є дуже вагомі докази, що це цілеспрямований російський крок, коли конкретні картини та орнаменти були вивезені в рф», — сказав він.

Антрополог зазначає, що наразі важко зрозуміти мотиви росії. Скіфське золото могло стати метою як через його вартість, так і через культурне значення.

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«Є вірогідність, що все це є частиною підриву ідентичності України як окремої країни, що передбачає законне володіння росією всіма її експонатами», — говорить Деніелс.

Вчений розповів, що росія вживає все більш рішучих дій у спробах вкрасти українські скарби. Як правило, крадіжкам передує допити музейних працівників, що супроводжуються загрозами.

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