Скіфське золото: нідерландська юридична фірма відмовилася представляти росію — Finance.ua

Скіфське золото: нідерландська юридична фірма відмовилася представляти росію

Вчора 11:44 — Казна та Політика

Скіфське золото: нідерландська юридична фірма відмовилася представляти росію

Нідерландська юридична фірма Houthoff відмовилася представляти у Верховному суді в Гаазі інтереси «російських кримських музеїв» у справі скіфського золота.

Про це повідомляє Укрінформ в Гаазі із посиланням на адвокатів, які представляють інтереси України у цій справі.

«Houthoff — юридична фірма, що представляє інтереси кримських музеїв, є організацією, яка донедавна представляла російську державу та інші пов’язані з нею сторони у багатьох справах у минулому та сьогоденні. Ще недавно її представники заявляли, що переглянуть, чи можуть вони все ще представляти таких клієнтів», — зазначив адвокат нідерландської фірми Bergh Stoop & Sanders з команди, яка захищає інтереси України у справі про «скіфське золото» Герт-Ян ван ден Берг.

За словами адвоката АО «Сергій Козьяков та Партнери» з команди у справі «скіфського золота» Андрія Пилипенка, Houthoff уже надіслала Верховному суду Нідерландів відмову представляти клієнта у справі. І це фактично означає, що у майбутньому вони більше не представлятимуть російські кримські музеї у Верховному суді Нідерландів.

«Вже маємо їх повідомлення. Ми вважаємо, що вони не відразу відмовилися від ведення справи для належної передачі матеріалів і документів наступнику — іншій юридичній фірмі, яка не вважатиме порушенням етики представляти незаконні утворення у вигляді „російських кримських музеїв“ в абсурдному намаганні росії обманом заволодіти культурним надбанням України. Водночас судова справа триватиме, і навіть якщо в певний момент будь-яка зі сторін не має юридичного представництва, такій стороні буде надано можливість найняти нових представників і дати час для підготовки позиції у справі», — пояснив він.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама, де проходили слухання по суті у справі про приналежність колекції «скіфського золота», 26 жовтня 2021 року ухвалив рішення повернути експонати виставки «Крим. Золотий острів у Чорному морі» на територію суверенної держави Україна.

Однак чотири кримських музеї — Центральний музей Тавриди, Керченський історико-культурний заповідник, Бахчисарайський історико-культурний заповідник і Національний заповідник «Херсонес Таврійський» — звернулися до Верховного суду Нідерландів, щоб оскаржити рішення Апеляційного суду в Амстердамі.

Колекцію скіфського золота привезли у музей в Амстердамі на виставку ще до окупації півострова росією.

Скіфське золото, доки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

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